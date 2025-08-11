Flaco diz que acordou com barulho de bombas no CT do Palmeiras: "Falta de respeito"

O atacante Flaco López falou sobre o ato de vandalismo sofrido pela Academia de Futebol, o CT do Palmeiras, na madrugada deste domingo. O jogador disse que acordou no meio da noite com o barulho das bombas e dos rojões e classificou o episódio como uma "falta de respeito".

"Não sabemos se foram torcedores ou se foram rivais. Mas, acho que é uma falta de respeito. Pessoalmente, eu acordei na madrugada. Mas, faz parte, não podemos ligar para isso", disse o argentino na zona mista.

"São coisas que acontecem e vão continuar acontecendo. Então, acho que é virar a página, deixar passar. A gente tem a consciência tranquila que vamos dar o melhor, responder dentro do campo", acrescentou.

Flaco foi um dos destaques da vitória do Palmeiras sobre o Ceará. Ele marcou um gol de pênalti que deu início a reação da equipe alviverde, que levou a melhor por 2 a 1, de virada, e amenizou a pressão.

Entenda o caso

A Academia de Futebol foi alvo de bombas e rojões na madrugada deste domingo, de acordo com o Palmeiras. Por meio de seu perfil oficial no Instagram, além de revelar o ataque ao centro de treinamento, o clube classificou o ato como "atentado terrorista".

"Vândalos atacaram covardemente a Academia de Futebol do Palmeiras, colocando em risco a integridade física dos atletas e demais colaboradores do clube que estavam no local em regime de concentração para o jogo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro", diz a nota do clube.

De acordo com o Palmeiras, não houve feridos no ataque realizado durante a madrugada. Na nota oficial, o clube comparou o episódio com a emboscada a torcedores do Cruzeiro que terminou com um morto no ano passado - integrantes da Mancha Verde, principal organizada, foram responsabilizados e presos.

"Bombas e rojões foram arremessados contra o centro de treinamento do clube, em um atentado terrorista com características similares àquele ocorrido em outubro de 2024, quando marginais já identificados pela polícia assassinaram um torcedor do Cruzeiro na Rodovia Fernão Dias", diz o texto.

(Imagem: Reprodução)

O clube mantém contato com a Polícia Civil e registrará boletim de ocorrência, com todas as imagens feitas pelas câmeras de segurança disponibilizadas às autoridades. "O Palmeiras não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos e irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos", diz a nota.

O Palmeiras vive momentos de turbulência desde a eliminação diante do Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, sofrida na noite da última quarta-feira, no Allianz Parque. Ao longo da semana, tanto o elenco como o técnico Abel Ferreira e membros da diretoria foram alvos de protestos.