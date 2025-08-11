Figueirense empata em casa com Maringá e entra no Z4 da Série C
O Figueirense entrou no Z4 da Série C do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, ao empatar com o Maringá, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 16ª rodada da liga nacional.
Com o resultado, o Figueirense chegou ao quinto jogo seguido sem vencer na Terceira Divisão. Agora, o time é o primeiro da zona de rebaixamento, com 17 pontos, já que o Itabaiana venceu o CSA, por 1 a 0, e passou os catarinenses na tabela. O Maringá, 16º colocado, tem 18 pontos e amargou a 12ª partida sem vitória.
O time catarinense volta a campo no próximo domingo, quando visita o São Bernardo, pela Série C. Já os paranaenses recebem o Retrô no sábado, também pelo torneio nacional.
O jogo
O Figueirense abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta levantada na área, Hyuri aproveitou rebote dado pelo goleiro e completou para o fundo das redes.
A equipe da casa teve a chance de ampliar o marcador aos 47, com cobrança de pênalti. No entanto, Felipe Augusto viu o goleiro Tony defender a cobrança e evitar o segundo gol dos catarinenses.
O Maringá se animou após o lance e deixou tudo igual antes do intervalo. Aos 50, o zagueiro Ronald recebeu, invadiu a área e finalizou cruzado para empatar o duelo em Florianópolis.