Ferraresi elogia Crespo no São Paulo e define Libertadores como "sonho"

O zagueiro Nahuel Ferraresi vive um momento de confiança no São Paulo e não esconde o desejo de conquistar a Copa Libertadores da América. Às vésperas do duelo de ida das oitavas de final contra o Atlético Nacional, na Colômbia, o defensor venezuelano exaltou o técnico Hernán Crespo e projetou a competição como o grande objetivo da temporada. O atleta também comentou uma chance da Venezuela na próxima Copa do Mundo.

"Venezuela nunca foi para a Copa do Mundo, São Paulo já tem três Libertadores, me encantaria ser campeão com o São Paulo, ficar com meu nome no clube. Sim, ano perfeito, e seria o ano da minha vida. Deus queira que isso aconteça. Se não a Libertadores, mas levantar um título neste ano com o São Paulo. Sei que no Brasileirão estamos longe, mas se seguimos neste caminho vamos brigar até o final. A Libertadores é um sonho, temos que deixar a eliminatória aberta para o duelo em casa, com um bom resultado e chegar nas quartas de final", afirmou Ferraresi à ESPN.

Ferraresi também fez questão de elogiar o trabalho de Crespo, com quem mantém relação de proximidade desde a chegada do treinador.

"Gosto muito do professor, o dia a dia dele é muito tranquilo, trabalho intenso quando devemos treinar. Muito bom trabalhar com ele, a gente sabe o que ele significa para o mundo do futebol. Tem sido muito bom e tomara que siga assim", completou.

O São Paulo, de Ferraresi, entra em campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, pelo primeiro jogo das oitavas da Libertadores. A equipe chega embalada por cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, a mais recente sobre o Vitória, por 2 a 0, no último sábado. No torneio continental, o Tricolor terminou a fase de grupos na liderança da chave D, com quatro vitórias e dois empates.

A partida contra os baianos marcou ainda o retorno de Lucas, recuperado de lesão no joelho que o afastou desde maio. Apesar da boa fase, a equipe paulista ainda carrega a recente eliminação nas oitavas da Copa do Brasil, o que exigiu rápida recuperação emocional.

Para o confronto na Colômbia, Crespo não poderá contar com Arboleda, Wendell, Oscar, Luiz Gustavo, Calleri e Ryan Francisco, todos lesionados. O Atlético Nacional, por sua vez, vive momento positivo: perdeu apenas uma das últimas nove partidas e ocupa a vice-liderança do Campeonato Colombiano. Na Libertadores, terminou em segundo lugar no grupo F, com nove pontos.