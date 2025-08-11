Equipe brasileira disputará o Sul-Americano de Corrida de Rua no Rio de Janeiro
O Atletismo Brasil disputará o Campeonato Sul-Americano de Corrida de Rua no próximo domingo, no Rio de Janeiro. Dentre os destaques da Seleção está Nubia de Oliveira, que conquistou duas medalhas de ouro no recente Troféu Brasil.
Nubia foi campeã dos 10.000 m e garantiu a dobradinha ao vencer também os 5.000 m, com direito a recorde pessoal. No Sul-Americano de Corrida de Rua, ela disputará a meia maratona (21,0975 Km).
Com apenas 23 anos de idade, Nubia melhorou quatro marcas pessoais nesta temporada: nos 10.000 m (34min06s56), nos 10 km (32min37s), nos 15 km (52min02) e nos 5.ooo m (16min26s51).
O Brasil contará com 20 corredores (10 mulheres e 10 homens). A delegação feminina terá as integrantes do pódio feminino dos 3.000 m com obstáculos do Troféu Brasil de Atletismo: Tatiane Raquel da Silva e Simone Ponte Ferraz nos 5 km e Mirelle Leite da Silva, na milha.
Confira a lista de inscritos para o Sul-Americano:
Feminino
Jaqueline Beatriz Weber (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - milha
July Ferreira da Silva Abrão (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - milha
Mirelle Leite da Silva (EC Pinheiros-SP) - milha
Pedrina Silva Vieira (UNIFOR-CE) - 5 km
Simone Ponte Ferraz (APA/SECEL Jaraguá do Sul-SC) - 5 km
Tatiane Raquel da Silva (EC Pinheiros-SP) - 5 km
Aline Prudêncio de Freitas (FFA - Força Falcão de Atletismo-CE) - meia maratona
Kleidiane Barbosa Jardim (ACORP/CG-MS) - meia maratona
Larissa Marcelle M. Quintão (Elite Runners-RJ) - meia maratona
Núbia de Oliveira Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - meia maratona
Masculino
Andé Carlos Sousa Sales (EC Pinheiros) - milha
Guilherme Kurtz (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - milha
Thiago do Rosário André (EC Pinheiros-SP) - milha
Altobeli Santos da Silva (EC Pinheiros-SP) - 5 km
Gleison da Silva Santos (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 5 km
Walace Evangelista Caldas (APA/SECEL Jaraguá do Sul-SC) - 5 km
Fábio Jesus Correia (KIATLETA-SP) - meia maratona
Giovani dos Santos (Reveza-MG) - meia maratona
Johnatas de Oliveira Cruz (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - meia maratona
Wendell Jerônimo Souza (ACORR-MT) - meia maratona
Treinadores
Adejilson Mendes da Silva (Associação Desportiva e Cultural Alto do Ipiranga-PE),
Elvis Conceição de Santana (SP)
José Florenal da Silva (Associação Passofundense de Atletismo-RS)
Sônia Ficagna (Fundação Edson Queiroz-CE)