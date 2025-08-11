Topo

Esporte

Equipe brasileira disputará o Sul-Americano de Corrida de Rua no Rio de Janeiro

11/08/2025 18h46

O Atletismo Brasil disputará o Campeonato Sul-Americano de Corrida de Rua no próximo domingo, no Rio de Janeiro. Dentre os destaques da Seleção está Nubia de Oliveira, que conquistou duas medalhas de ouro no recente Troféu Brasil.

Nubia foi campeã dos 10.000 m e garantiu a dobradinha ao vencer também os 5.000 m, com direito a recorde pessoal. No Sul-Americano de Corrida de Rua, ela disputará a meia maratona (21,0975 Km).

Com apenas 23 anos de idade, Nubia melhorou quatro marcas pessoais nesta temporada: nos 10.000 m (34min06s56), nos 10 km (32min37s), nos 15 km (52min02) e nos 5.ooo m  (16min26s51).

O Brasil contará com 20 corredores (10 mulheres e 10 homens). A delegação feminina terá as integrantes do pódio feminino dos 3.000 m com obstáculos do Troféu Brasil de Atletismo: Tatiane Raquel da Silva e Simone Ponte Ferraz nos 5 km e Mirelle Leite da Silva, na milha.

Confira a lista de inscritos para o Sul-Americano:

Feminino

Jaqueline Beatriz Weber (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - milha

July Ferreira da Silva Abrão (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - milha

Mirelle Leite da Silva (EC Pinheiros-SP) - milha

Pedrina Silva Vieira (UNIFOR-CE) - 5 km

Simone Ponte Ferraz (APA/SECEL Jaraguá do Sul-SC) - 5 km

Tatiane Raquel da Silva (EC Pinheiros-SP) - 5 km

Aline Prudêncio de Freitas (FFA - Força Falcão de Atletismo-CE) - meia maratona

Kleidiane Barbosa Jardim (ACORP/CG-MS) - meia maratona

Larissa Marcelle M. Quintão (Elite Runners-RJ) - meia maratona

Núbia de Oliveira Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - meia maratona

Masculino

Andé Carlos Sousa Sales (EC Pinheiros) - milha

Guilherme Kurtz (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - milha

Thiago do Rosário André (EC Pinheiros-SP) - milha

Altobeli Santos da Silva (EC Pinheiros-SP) - 5 km

Gleison da Silva Santos (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 5 km

Walace Evangelista Caldas (APA/SECEL Jaraguá do Sul-SC) - 5 km

Fábio Jesus Correia (KIATLETA-SP) - meia maratona

Giovani dos Santos (Reveza-MG) - meia maratona

Johnatas de Oliveira Cruz (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - meia maratona

Wendell Jerônimo Souza (ACORR-MT) - meia maratona

Treinadores

Adejilson Mendes da Silva (Associação Desportiva e Cultural Alto do Ipiranga-PE),

Elvis Conceição de Santana (SP)

José Florenal da Silva (Associação Passofundense de Atletismo-RS)

Sônia Ficagna (Fundação Edson Queiroz-CE)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Leila Pereira tem razão sobre todo clube virar SAF? Alicia e Milly debatem

Queda de energia paralisa Masters 1000 de Cincinnati e atrasa jogo de Fonseca

Dorival faz duas mudanças no Corinthians para jogo contra o Juventude; veja escalações

Com desfalques, Corinthians ativa 'modo mistão' para enfrentar Juventude

Na Colômbia, Fluminense fecha preparação para pegar o América de Cali; veja provável escalação

Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo participam de reunião da CBF sobre fair play financeiro

Com gol brasileiro, Porto bate Vitória de Guimarães na estreia pelo Português

Santos renova contrato do volante Tomás Rincón; veja detalhes

Cuiabá anuncia o auxiliar Eduardo Barros como novo técnico

Equipe brasileira disputará o Sul-Americano de Corrida de Rua no Rio de Janeiro

Transmissão ao vivo de Juventude x Corinthians pelo Brasileirão: veja onde assistir