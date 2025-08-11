Em alta, Fighting Nerds emplaca cinco indicações no Oscar MMA
Depois de despontar como um celeiro de grandes atletas, a 'Fighting Nerds', de fato, parece ter consolidado seu lugar entre as academias de elite no esporte. Prova disso é a presença maciça de representantes da equipe paulista entre os concorrentes da prestigiosa premiação do 'World MMA Awards', popularmente conhecido como o 'Oscar do MMA'.
Ao todo, a 'Fighting Nerds' emplacou cinco indicações no 'Oscar do MMA', que homenageia os melhores da modalidade anualmente. Além de concorrer como 'Academia do Ano', a equipe paulista entrou na disputa das categorias 'Revelação do Ano' e 'Finalização do Ano', com Jean Silva, 'Treinador do Ano', com Pablo Sucupira, e 'Nocaute do Ano', com Maurício Ruffy. Desta vez, a premiação levará em conta os feitos no período entre 1º de julho de 2024 e 30 de junho de 2025.
Nerds em alta
Com três vitórias pela via rápida no período de avaliação para o prêmio, Jean Silva desponta como um dos favoritos ao prêmio de 'Revelação do Ano'. Em franca ascensão na divisão dos penas (66 kg) do UFC, o 'Lord' - como é conhecido - também concorre na categoria de 'Finalização do Ano', pelo seu triunfo sobre Bryce Mitchell, em abril. Já Maurício Ruffy disputa o prêmio de 'Nocaute do Ano' pelo chute rodado que levou Bobby 'King' Green à lona no UFC 313, em março.
Líder e 'head coach' da equipe paulista, Pablo Sucupira busca o prêmio de 'Treinador do Ano', na sua primeira indicação no World MMA Awards da carreira. Com tantos atletas e profissionais em destaque, a 'Fighting Nerds' - que ainda conta com Caio Borralho e Carlos Prates em boas posições no ranking do UFC - também desponta como uma das favoritas à premiação como 'Academia do Ano'.
Outros destaques
Pelo segundo ano consecutivo, Alexandre Pantoja aparece na lista dos indicados ao prêmio de 'Lutador do Ano'. Desta vez, o campeão peso-mosca (57 kg) do UFC terá como concorrentes os russos Magomed Ankalaev e Gadzhi Rabadanov, e os georgianos Merab Dvalishvili e Ilia Topuria.
Na versão feminina do prêmio, a mineira Natália Silva - número 1 do ranking peso-mosca do Ultimate e favorita ao posto de próxima desafiante ao título da categoria - surge como a surpresa da lista. A atleta da equipe 'Team Borracha' disputa o 'Oscar do MMA' contra Kayla Harrison, Dakota Ditcheva, Jasmine Jasudavicius e Valentina Shevchenko.
Conheça as principais categorias do 'Oscar do MMA' e seus indicados:
Lutador do Ano: Magomed Ankalaev, Alexandre Pantoja, Ilia Topuria, Merab Dvalishvili, Gadzhi Rabadanov.
Lutadora do Ano: Kayla Harrison, Natália Silva, Dakota Ditcheva, Jasmine Jasudavicius e Valentina Shevchenko.
Revelação do Ano: Jean Silva, Sean Brady, Reinier de Ridder, Dakota Ditcheva e Joshua Van.
Lutador Internacional do Ano: Dricus du Plessis, Reinier de Ridder, Jack Della Maddalena, Phil de Fries e Paddy Pimblett.
Luta do Ano: Jack Della Maddalena vs Belal Muhammad, Usman Nurmagomedov vs Paul Hughes, Esteban Ribovics vs Daniel Zellhuber, Nazim Sadykhov vs Nikolas Motta e Joshua Van vs. Brandon Royval.
Nocaute do Ano: Maurício Ruffy em Bobby Green, Shara Magomedov em Arman Petrosyan, Gustavo Oliveira em Anas Azizoun, Roberto Soldic em Saygid 'Dagi' Arslanaliev e Fares Ziam em Matt Frevola.
Finalização do Ano: Jean Silva em Bryce Mitchell, Khamzat Chimaev em Robert Whittaker, Virna Jandiroba em Amanda Lemos, Paddy Pimblett em Bobby Green e Stevie Ray em Lewis Long.
Virada do Ano: Jared Cannonier vs Gregory Rodrigues, Gabe Green vs Matheus Camilo, Toshiomi Kazama vs Charalampos Grigoriou, Gerald Meerschaert vs Edmen Shahbazyan e Phil Rowe vs Ange Loosa.
Zebra do Ano: Raoni Barcelos vs Payton Talbott, Reinier de Ridder vs Bo Nickal, Yuneisy Duben vs Shannon Clark, Gabriella Fernandes vs Wang Cong e Oumar 'Reug Reug' Kane vs Anatoly Malykhin.
Comentarista do Ano: Brendan Fitzgerald, John Gooden, Jon Anik, Michael Schiavello e Sean O'Connell.
Analista do Ano: Dan Hardy, Din Thomas, Michael Bisping, Paul Felder e Laura Sanko.
Treinador do Ano: Pablo Sucupira, Mike Brown, Khabib Nurmagomedov, John Wood e Mike Valle.
Instrutor do Ano: Brandon Gallagher, Everton Oliveira, Heather Linden, Charles Hu Stull e Andrew Wood.
Academia do Ano: Abdulmanap School, American Top Team, Syndicate MMA, The Fighting Nerds e Valle Flow Striking.
Árbitro do Ano: Herb Dean, Jason Herzog, Mike Beltran, Marc Goddard e Mark Smith.
Ring girl do Ano: Red Dela Cruz, Kasia Kejsi, Nikola Uhlirova, Brookliyn Wren, todas as oito ring girls do Noche UFC.
Dirigente do Ano: Dana White, Ed Soares, Graham Boylan, Nobuyuki Sakakibara e Peter Murray.
Organização do Ano: Rizin, LFA, Cage Warriors, PFL e UFC.
Personalidade do Ano: Bruce Buffer, Chael Sonnen, Daniel Cormier, Joe Rogan e Nina Drama.
Programa de MMA do Ano: Contender Series, JAXXON Podcast, The Anik & Florian Podcast, The Ariel Helwani Show e The Ultimate Fighter.
Mídia especializada do Ano: MMA Fighting, ESPN, MMA Junkie, Sherdog e Uncrowned.
Jornalista do Ano: Mike Bohn, Aaron Bronsteter, Ben Fowlkes, Ariel Helwani e Damon Martin.
Espírito de luta do Ano: Ben Askren, Jeff Brady (in memorian), Ryan Curtis, Adam Hicks e Francis Ngannou.
Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok