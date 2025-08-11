Topo

Elenco do Flamengo tem sete jogadores acima do ideal de Filipe Luís

Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

11/08/2025 05h30

A movimentação no mercado enriqueceu as opções para Filipe Luís, mas deixou o Flamengo com número maior de jogadores que o treinador considera ideal.

O elenco atualmente tem 32 jogadores, incluindo os machucados, e Filipe já disse que considera ideal trabalhar com 25 nomes.

Ele admitu que, por ter "com um número elevado de jogadores", "pode ser que tenhamos algumas saídas", após a vitória contra o Mirassol.

Matheus Gonçalves, Michael, Victor Hugo e Juninho são alguns dos casos de jogadores com menos espaço no elenco.

Como o elenco ficou assim?

A última leva de contratações teve Emerson Royal, Saúl e Samuel Lino, além de Carrascal, que nem estreou. Saúl e Royal, segundo indicou Filipe, são os substitutos de Wesley e Gerson.

Quando Viña se machucou, o Fla trouxe Alex Sandro. Agora, com o trio recuperado, tem três laterais esquerdos.

Alguns jovens estão sem espaço. É o caso de Matheus Gonçalves e Victor Hugo, que voltou de empréstimo, até entrou contra o Ceará, mas não estava nos planos inicialmente.

Na zaga, Danilo é o substituto imediato de Léo Ortiz e Léo Pereira. Mas a frequência de lesões obriga Filipe Luís a manter os jovens Cleiton e João Victor entre os relacionados.

A dupla titular do meio-campo está fora de combate. Pulgar é quem está com lesão mais grave (fratura no pé) e só volta em outubro. Nico De La Cruz anda às voltas com problemas físicos. Com isso, o Fla não pode abrir mão de volantes.

Há uma dúvida sobre o futuro de Bruno Henrique. Ele foi denunciado no STJD pelo caso de aposta e pode receber suspensão longa. Isso respinga na necessidade de ainda ter Juninho, por exemplo, que chegou no início do ano, quando Pedro ainda estava machucado.

Posição por posição

  • Goleiros: Rossi, Matheus Cunha, Dyogo Alves
  • Laterais: Emerson Royal, Varela, Alex Sandro, Viña, Ayrton Lucas
  • Zagueiros: Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, Cleiton, João Victor
  • Volantes: Jorginho, Pulgar, Allan, De La Cruz, Evertton Araújo
  • Meias: Arrascaeta, Carrascal, Victor Hugo, Saúl
  • Pontas: Plata, Samuel Lino, Luiz Araújo, Cebolinha, Michael, Wallace Yan, Matheus Gonçalves
  • Centroavantes: Pedro, Bruno Henrique e Juninho

