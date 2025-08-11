Dupla de ataque? Vitória de virada do Palmeiras aponta caminho para Abel

A vitória de virada do Palmeiras sobre o Ceará neste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, colocou um grande ponto de interrogação na cabeça de Abel Ferreira. O treinador colocou Flaco López no segundo tempo da partida e viu o Verdão crescer de rendimento.

Flaco entrou no lugar de Ramón Sosa para fazer dupla de ataque com Vitor Roque. E deu resultado. A partir dali, o time, que perdia por 1 a 0, começou a criar mais chances e fez dois gols, um para cada atacante.

Em coletiva de imprensa, Abel foi questionado se pode alterar a formação do Palmeiras para um esquema com dois centroavante, um pedido de alguns torcedores tendo em vista que os pontas Felipe Anderson e Facundo Torres não vivem grande fase. O treinador não descartou a opção.

"Neste momento, só temos dois centroavantes, o Flaco e Vitor. É uma observação pertinente. Minha função aqui é encontrar soluções, ajudar esses jogadores que estão chegando a se adaptar ao Palmeiras. São jogadores jovens, que podem nos ajudar no presente e no futuro. Mas, podem jogar juntos no futuro, sim", disse o português.

"A função do treinador é essa. Temos um caminho a percorrer, mas meu foco está na equipe, em fazer esses jogadores perceberem o que é uma mentalidade campeã, o que é jogar no Palmeiras. Neste clube, só há ganhar ou ganhar. Bem ou mal, temos uma história de muitos títulos. Mas, sempre disse que, no ano que não ganhássemos, o treinador não seria problema para o clube. Estou aqui para ser solução. Meu foco não é pensar no Abel, é pensar naquilo que é melhor para o Palmeiras", acrescentou.

Além de Flaco López e Vitor Roque, o elenco do Palmeiras conta com apenas duas alternativas para a função: os jovens Thalys e Luighi. Nenhum, porém, é centroavante de ofício. O segundo, inclusive, costuma jogar mais pelos lados.

Vitória ameniza pressão pós-Derby

Com o resultado, o Alviverde espanta o princípio de crise que rondava o clube desde a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. A semana do time foi marcada por protestos contra o elenco, Abel, o diretor Anderson Barros e a presidente Leila Pereira, além de um ataque com bombas e rojões à Academia de Futebol.

Além disso, o Verdão mantém a distância para o Flamengo, líder do Brasileirão. Terceiro colocado, o Palestra soma 36 pontos, quatro a menos que o Rubro-Negro. A equipe ainda encurta a diferença para o vice Cruzeiro, derrotado pelo Santos, para um ponto.

O Palmeiras tem mais um jogo decisivo pela frente. Nesta quinta-feira, a equipe de Abel Ferreira visita o Universitario, do Peru, pela ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no Estádio Monumental U, no distrito de Ate.