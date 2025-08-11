Topo

Dorival lamenta derrota e desempenho "frustrante" do Corinthians: "Até difícil de explicar"

11/08/2025 23h06

Dorival Júnior deixou o Alfredo Jaconi frustrado pela derrota de 2 a 1 do Corinthians para o Juventude, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador reconheceu a má atuação da equipe e resumiu o revés como "frustrante".

O técnico disse que estava preocupado com uma queda de rendimento do time, uma vez que o Corinthians "foi ao limite emocional" no clássico contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Ele lamentou e teve dificuldade de explicar o rendimento, que freia a empolgação da equipe pós-Derby.

"Em relação ao que vínhamos apresentando, ficamos muito aquém daquilo que poderíamos fazer. Podem ter certeza que não vai faltar trabalho para recuperarmos essa condição. Precisamos melhorar em todos os aspectos, temos consciência disso e vamos trabalhar para que isso aconteça", afirmou o comandante em coletiva de imprensa.

"Temos que ter consciência do que estamos deixando de fazer. Era uma preocupação, sim, de todos nós, em razão de termos ido ao limite emocional. Mas, tivemos tempo para nos recuperar. Ninguém veio para cá inconsciente do que enfrentaríamos. Fica até difícil de explicar, a equipe vinha jogando com segurança, com equilíbrio, sofrendo pouco, e de repente aquilo que tivemos hoje. Chega a ser frustrante em razão da evolução que vínhamos apresentando", acrescentou.

Dorival também foi questionado sobre os prazos para retorno dos contundidos Memphis Depay e André Carrillo. Ele confirmou que o holandês será desfalque por, no mínimo, um mês e disse que o peruano deve perder o restante da temporada.

"Memphis, no mínimo, um mês. O Carrillo provavelmente não vamos ter mais até o final do ano", concluiu.

Com a derrota, a equipe alvinegra completa cinco jogos sem vencer na competição e fica no 13º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, a seis da zona de rebaixamento. Nas últimas dez rodadas, o Timão venceu apenas uma vez.

O Corinthians volta a campo somente no próximo sábado. O time terá semana livre antes do jogo contra o Bahia, válido pela 20ª rodada do Brasileirão. O embate está agendado para as 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

