Dorival faz duas mudanças no Corinthians para jogo contra o Juventude; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo desta segunda-feira, contra o Juventude, pela 19º rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior fez duas mudanças na equipe titular.

O meio-campista Breno Bidon entra na vaga de André Carrillo, que precisou passar por uma cirurgia no tornozelo. Já Memphis Depay, lesionado, dá lugar a Talles Magno.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Yuri Alberto.

O Timão chega embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, em cima do rival Palmeiras. A vitória, inclusive, amenizou a pressão sobre Dorival. No entanto, a colocação na tabela de classificação do Brasileirão não é das mais confortáveis.

A equipe do Parque São Jorge ocupa a 13ª posição, com 22 pontos, seis pontos acima da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Juventude é o vice-lanterna, com somente 11 pontos, e vem de quatro derrotas consecutivas na Série A, sendo a última para o Santos. A novidade é a estreia do técnico Thiago Carpini, de volta ao time gaúcho.

O Papo vai a campo com: Ruan Carneiro; Reginaldo, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Taliari e Gilberto.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Lucas Casagrande (PR) apita a partida, com auxílio dos assistentes Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR). Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) será o árbitro responsável pelo VAR.