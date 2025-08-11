Topo

Esporte

Dorival diz que 'está faltando algo' ao Corinthians, mas não fala o que é

do UOL

Do UO, em São Paulo

11/08/2025 23h16

Dorival Jr acredita que está "faltando algo" ao Corinthians, mas não falou o que é. Claramente abatido na coletiva após a derrota para o Juventude por 2 a 1, o técnico disse que se preocupa com a falta de atenção do grupo e deixou um mistério no ar sobre as correções que fará para o próximo jogo.

O que falta ao Timão? Dorival não diz...

No espaço de cinco dias, o Corinthians eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, em pleno Allianz Parque, e perdeu para o vice-lanterna do Brasileirão com dois gols de falhas individuais. O Juventude vinha de uma sequência de quatro derrotas consecutivas no campeonato.

Sem André Carrillo e Memphis Depay, lesionados, o Timão teve muita dificuldade para quebrar as linhas do adversário. Com um banco de reservas escasso, Breno Bidon e Talles Magno assumiram a titularidade — e essas foram as únicas mudanças da equipe em relação aos dois confrontos contra o Palmeiras, no torneio mata-mata.

Relacionadas

Corinthians 'dorme', perde a cabeça, e Juventude vence após quase 1 mês

Matheuzinho critica postura do Corinthians após Dérbi: 'Faltou muito hoje'

Alvo do Palmeiras, Carlos Miguel já provocou em música: 'Não tem Mundial'

Eu não acredito que seja pegada, falta de vontade, mas está faltando algo. Algo que vinha sendo diferente nas partidas anteriores, inclusive nas que nós também não estávamos encontrando os resultados. Nós precisamos trabalhar muito em razão disso e tomar uma atitude. Nós temos que ter consciência daquilo que nos falta e possamos vencer algumas partidas. A maneira como tudo aconteceu hoje nos deixa muito preocupados, em razão daquilo que a equipe vinha produzindo e deixou de fazer na noite de hoje.
Dorival Jr, após Juventude 2 x 1 Corinthians

Porém, o treinador reconheceu que a postura do grupo foi completamente diferente do Dérbi, com falta de foco e falhas individuais.

A minha preocupação na primeira conversa no dia da nossa reapresentação foi justamente isso [o foco]. Agora, nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos deixando de fazer. É uma preocupação, sim, de todos nós.
Dorival Jr

O Corinthians volta a campo contra o Bahia, no próximo sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola na Neo Química Arena às 21h (de Brasília).

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Vila Nova bate o Paysandu fora de casa e volta a vencer na Série B

Na estreia de Paulo Turra, Vila Nova bate o Paysandu e se reabilita na Série B

Palmeiras quer que Mancha Alviverde seja investigada por ataque na Academia de Futebol

Brasileirão: assista aos gols de todos os jogos da 19ª rodada do torneio

Com vitória sobre o Paraguai, Seleção sub-20 encerra 2ª fase da preparação para o Mundial

Dorival diz que 'está faltando algo' ao Corinthians, mas não fala o que é

São Paulo recorre a empréstimo de R$ 50 milhões para fluxo de caixa em meio à crise financeira

Dorival lamenta derrota e desempenho "frustrante" do Corinthians: "Até difícil de explicar"

Derrota do Corinthians em Caxias do Sul deixa Dorival 'frustrado e preocupado'

Calleri acompanha São Paulo na Colômbia e volta a correr após cirurgia

Pan Jr. dia 2: Brasil domina skate e tem medalha com remo quebrado