Dorival diz que 'está faltando algo' ao Corinthians, mas não fala o que é

Dorival Jr acredita que está "faltando algo" ao Corinthians, mas não falou o que é. Claramente abatido na coletiva após a derrota para o Juventude por 2 a 1, o técnico disse que se preocupa com a falta de atenção do grupo e deixou um mistério no ar sobre as correções que fará para o próximo jogo.

O que falta ao Timão? Dorival não diz...

No espaço de cinco dias, o Corinthians eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, em pleno Allianz Parque, e perdeu para o vice-lanterna do Brasileirão com dois gols de falhas individuais. O Juventude vinha de uma sequência de quatro derrotas consecutivas no campeonato.

Sem André Carrillo e Memphis Depay, lesionados, o Timão teve muita dificuldade para quebrar as linhas do adversário. Com um banco de reservas escasso, Breno Bidon e Talles Magno assumiram a titularidade — e essas foram as únicas mudanças da equipe em relação aos dois confrontos contra o Palmeiras, no torneio mata-mata.

Eu não acredito que seja pegada, falta de vontade, mas está faltando algo. Algo que vinha sendo diferente nas partidas anteriores, inclusive nas que nós também não estávamos encontrando os resultados. Nós precisamos trabalhar muito em razão disso e tomar uma atitude. Nós temos que ter consciência daquilo que nos falta e possamos vencer algumas partidas. A maneira como tudo aconteceu hoje nos deixa muito preocupados, em razão daquilo que a equipe vinha produzindo e deixou de fazer na noite de hoje.

Dorival Jr, após Juventude 2 x 1 Corinthians

Porém, o treinador reconheceu que a postura do grupo foi completamente diferente do Dérbi, com falta de foco e falhas individuais.

A minha preocupação na primeira conversa no dia da nossa reapresentação foi justamente isso [o foco]. Agora, nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos deixando de fazer. É uma preocupação, sim, de todos nós.

Dorival Jr

O Corinthians volta a campo contra o Bahia, no próximo sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola na Neo Química Arena às 21h (de Brasília).