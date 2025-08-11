Topo

Esporte

Dono da SAF do Botafogo, John Textor estuda a compra do Sheffield Wednesday

11/08/2025 10h08

John Textor, dono da SAF do Botafogo, planeja comprar o Sheffield Wednesday, da segunda divisão inglesa. A informação é do jornal inglês The Guardian.

No ano passado, Textor tentou comprar o Everton, mas não conseguiu concretizar a transação. Agora, o empresário norte-americano mira a aquisição do Sheffield Wednesday. Ele se juntaria a Keith Harris, ex-banqueiro que intermediou as negociações para a compra de West Ham, Manchester City e Aston Villa.

No entanto, a situação financeira de Textor não é favorável. O empresário viu as contas da Eagle no Brasil serem congeladas devido a uma dívida de R$ 152 milhões. Além disso, o norte-americano se envolveu em uma polêmica com o Lyon nos últimos meses, que quase culminou no rebaixamento automático da equipe francesa.

O investimento de Textor marcaria seu retorno ao futebol inglês. No final da última temporada, o empresário vendeu sua parte no Crystal Palace por R$ 1,4 bilhão. Mesmo assim, a equipe londrina não poderá disputar a Liga Europa, devido às regras da Uefa sobre clubes com o mesmo dono em suas competições.

Situação financeira do Sheffield Wednesday

As finanças do Sheffield Wednesday vivem momento complicado. Em quatro dos últimos cinco meses, a equipe atrasou salários e só conseguiu colocar as contas em dia por meio de empréstimos da Premier League e da English Football League (EFL), que totalizaram mais de R$ 22,6 milhões.

O Sheffield Wednesday ainda enfrenta um grande problema no Estádio de Hillsborough. O campo não recebeu um certificado de segurança, e a equipe deve jogar em outro local nas primeiras partidas em casa pela Segunda Divisão inglesa.

Dejphon Chansiri, atual proprietário da equipe, ouve propostas há alguns meses, mas não chegou a nenhum acordo. Ele pede algo em torno de R$ 731 milhões pelo Sheffield Wednesday.

