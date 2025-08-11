Diniz admite incômodo com Vasco no Z-4, mas vê atuação positiva do time em São Januário

Após sofrer um gol com menos de um minuto, o Vasco correu atrás e empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG neste domingo, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Cruzmaltino na zona de rebaixamento da competição, e Fernando Diniz admitiu que a situação incomoda.

"O incômodo é igual ao do torcedor. Incomoda demais e preocupa, claro. O que dá confiança é que o Vasco consegue produzir sob situações adversas e uma hora a bola vai entrar. Quase todo jogo que a gente empatou, dava para ter vencido, era para termos outra pontuação. Então, o que anima é que a equipe aprende cada vez mais a se superar, a produzir, e acredito que vamos vencer os jogos", disse Diniz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Resultado ruim, boa atuação

Em contrapartida, Diniz enxergou uma boa atuação do Vasco neste domingo. O treinador disse que o gol sofrido com menos de um minuto condicionou muito a partida.

"Infelizmente tomamos um gol com menos um minuto. Depois de sofrer o gol, o time reagiu bem. Empatamos e podíamos ter virado no primeiro tempo. Tivemos mais umas três chances de fazer o segundo gol no segundo tempo. E, faltando uns 15 minutos, o Vasco deu uma baixada, cansou mesmo, porque jogamos na quinta-feira um jogo decisivo aqui na Copa do Brasil. Poderíamos ter administrado melhor no segundo tempo, mas perdemos concentração, o jogo ficou um pouco tenso e acabou influenciando. A equipe produziu para vencer o jogo e infelizmente não conseguiu vencer", analisou Diniz.

Fotos: Matheus Lima/Vasco

O Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (17), quando o Cruzmaltino visita o Santos, às 16h (de Brasília).