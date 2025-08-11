Derrota do Corinthians em Caxias do Sul deixa Dorival 'frustrado e preocupado'

Frustrado e preocupado. Foi desta maneira que o técnico Dorival Júnior se sentiu, nesta segunda-feira, em Caxias do Sul, após a derrota do Corinthians, por 2 a 1, diante do Juventude, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O time se apresentou muito baixo do que pode fazer. Precisamos melhorar em muitos aspectos", disse o treinador corintiano em entrevista coletiva. "A atuação nos deixa frustrado pelo que vínhamos apresentando em partidas anteriores, inclusive em jogos nos quais perdemos."

Dorival disse estar "preocupado" e que vai utilizar os próximos treinamentos para focar no que é preciso mudar na equipe. "Não sei o que precisamos, mas é preciso ter atitude. Está faltando algo."

Dorival não sabe se poderá contar com o atacante Vitinho, o mais novo contratado. "A temporada dele terminou há dois meses e ele precisa de um tempo. Gostaria de tê-lo para o próximo jogo, mas acho que não será possível."

O Corinthians só volta a jogar no sábado, na Neo Química Arena, quando enfrenta o Bahia, às 21 horas. O time soma 22 pontos, na 13ª colocação.