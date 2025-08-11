Decisivo, Caballero exalta vitória do Santos: 'Mostrou nossa capacidade'

Gustavo Caballero mostrou estrela ao entrar no segundo tempo e ajudar o Santos a vencer o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante deu uma assistência e marcou um gol no Mineirão.

"A verdade é que foi uma vitória importante. Foi uma grande oportunidade de mostrar a nossa capacidade. Estamos capacitados a lutar lá em cima. Estou muito feliz com o elenco. Meu primeiro gol e espero que venham muito mais", disse ao De Olho no Peixe.

Esse foi o terceiro jogo do paraguaio com a camisa alvinegra. Ele foi anunciado no dia 24 de julho, após se destacar pelo Nacional, do Paraguai.

Com a vitória, o Santos foi para a 14ª colocação, com 21 pontos, abrindo cinco em relação ao Vasco, que empatou com o Atlético-MG e abre o Z4.

O Peixe volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vasco no Morumbis, pela 20ª rodada da Série A.