Topo

Esporte

Decisivo, Caballero exalta vitória do Santos: 'Mostrou nossa capacidade'

Caballero comemora gol marcado pelo Santos contra o Cruzeiro no Brasileirão - Gilson Lobo/AGIF
Caballero comemora gol marcado pelo Santos contra o Cruzeiro no Brasileirão Imagem: Gilson Lobo/AGIF

11/08/2025 08h00

Gustavo Caballero mostrou estrela ao entrar no segundo tempo e ajudar o Santos a vencer o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante deu uma assistência e marcou um gol no Mineirão.

"A verdade é que foi uma vitória importante. Foi uma grande oportunidade de mostrar a nossa capacidade. Estamos capacitados a lutar lá em cima. Estou muito feliz com o elenco. Meu primeiro gol e espero que venham muito mais", disse ao De Olho no Peixe.

Esse foi o terceiro jogo do paraguaio com a camisa alvinegra. Ele foi anunciado no dia 24 de julho, após se destacar pelo Nacional, do Paraguai.

Com a vitória, o Santos foi para a 14ª colocação, com 21 pontos, abrindo cinco em relação ao Vasco, que empatou com o Atlético-MG e abre o Z4.

O Peixe volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vasco no Morumbis, pela 20ª rodada da Série A.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

City negocia atletas e abre espaço no elenco para tentar ter Rodrygo

Crystal Palace de John Textor sofre derrota em recurso na CAS e 'cai' para a Liga Conferência

Diniz admite incômodo com Vasco no Z-4, mas vê atuação positiva do time em São Januário

Goleiro da Seleção Brasileira sub-20 aponta Cássio como inspiração: "Uma grande referência"

Quem é Terence Atmane, rival de João Fonseca na terceira rodada do Cincinnati Open

Brasileiro pode trocar City por rival em negócio de R$ 360 mi, diz jornal

Fonseca encara 'mágico' francês que se arrisca no baralho e é fã de Pokémon

Direção do Grêmio banca abatido Mano Menezes até próximo jogo do Brasileiro

Mano cobra reação do elenco e deixa saída no ar após derrota do Grêmio: "Não vou atrapalhar"

CBF divulga áudio do VAR em gol anulado do Ceará contra o Palmeiras

Decisivo, Caballero exalta vitória do Santos: 'Mostrou nossa capacidade'