De volta após lesão, Guilherme se destaca em vitória do Santos sobre o Cruzeiro; veja números

Guilherme foi um dos personagens principais na virada do Santos sobre o Cruzeiro no último domingo. O Peixe superou as dificuldades do primeiro tempo e se recuperou para conquistar a vitória de 2 a 1 sobre a Raposa, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De volta após se recuperar de uma lesão no tornozelo, o camisa 11 começou a partida caindo pelo lado direito, com Barreal pela esquerda. No intervalo, porém, o técnico Cleber Xavier sacou o argentino e trouxe Guilherme para a esquerda novamente. Foi a partir desta mudança de posicionamento que o atacante brilhou.

Guilherme abriu os caminhos para a virada do Santos ao empatar a partida no Mineirão. Apareceu na segunda trave, mostrou oportunismo e marcou. Depois, ainda deu a assistência para Caballero, já na reta final do duelo, bater na saída do goleiro Cássio e virar o jogo para o Peixe.

Além do gol e da assistência, Guilherme fez a diferença em outros lances capitais do Peixe no confronto. De acordo com dados do Sofascore, o atacante criou três grandes chances, contribuiu com quatro passes decisivos, ganhou oito de 11 duelos e sofreu três faltas.

"O Guilherme cresceu e tem nos ajudado. É um grande jogador, goleador do clube na temporada. Dedicação total, voltou bem. Infelizmente não pôde participar de dois jogos importantes, mas voltou com tudo. Sentiu um pouquinho no primeiro tempo, mas conseguiu ir até o final e foi bem", valorizou Cleber Xavier em coletiva.

Na atual temporada, Guilherme soma 13 gols e quatro assistências em 29 jogos (28 como titular) com a camisa do Santos. Como disse Cleber Xavier, ele é o artilheiro do time em 2025, com larga distância para Neymar e Tiquinho Soares - ambos com seis gols.

Com o importante resultado no último domingo, o Alvinegro Praiano pulou para a 14ª colocação e alcançou os 21 pontos. A equipe santista abriu cinco pontos em relação ao Vasco, que empatou com o Atlético-MG e abre a zona do rebaixamento no momento.

Com Guilherme à disposição, o Santos volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vasco no Morumbis, pela 20ª rodada da Série A.