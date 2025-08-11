Topo

Esporte

Cuiabá anuncia o auxiliar Eduardo Barros como novo técnico

11/08/2025 18h46

O Cuiabá anunciou, nesta segunda-feira, que o auxiliar técnico-fixo Eduardo Barros assumirá o comando da equipe até o final da temporada. O profissional substituirá Guto Ferreira, demitido no último domingo.

Ex-integrante da comissão técnica de Fernando Diniz, Barros exercia a função de auxiliar técnico-fixo do Dourado desde junho deste ano. Ele integrou a comissão de Guto Ferreira durante o período.

Como auxiliar de Diniz, o novo treinador do Cuiabá possui passagens por times como Fluminense, onde conquistou a Copa Libertadores de 2023, e Cruzeiro, além do período na Seleção Brasileira.


Antes de chegar ao time mato-grossense, Eduardo Barros esteve à frente do Amazonas, clube no qual conquistou o Campeonato Amazonense deste ano. Ele deixou o comando da equipe em abril, após duas derrotas nas três primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

O profissional de 40 anos estreia no comando técnico do Cuiabá no próximo sábado, contra o Athletico-PR, pela 22ª rodada da Série B. A bola rola na Ligga Arena, em Curitiba, a partir das 20h30 (de Brasília).

O Dourado espera voltar a vencer na competição após a derrota por 2 a 0 para o Avaí. O time ocupa a sétima colocação na tabela, com 31 pontos.

