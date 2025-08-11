Crystal Palace sofre derrota no CAS e perde vaga na Liga Europa após polêmica com John Textor

O Crystal Palace não poderá jogar a próxima edição da Liga Europa. O clube inglês, que havia se classificado para a competição após vencer a Copa da Inglaterra, perdeu sua vaga após uma polêmica envolvendo John Textor, proprietário da equipe e ex-proprietário do Lyon, outro time que estará na competição.

O problema para o Palace é o seguinte: Times com os mesmos donos não podem jogar em uma mesma competição da Uefa, de acordo com as regras da entidade que governa o futebol europeu. Lyon e o clube inglês, na época em que se classificaram à Liga Europa, pertenciam a John Textor. A penalização sobrou na conta do Palace, pois a equipe terminou abaixo em seu campeonato nacional. Eles ficaram 12ª posição na Premier League, enquanto o Lyon terminou em sexto na Ligue 1.

CRYSTAL PALACE ARE THE 2025 COMMUNITY SHIELD WINNERS ??? pic.twitter.com/dXhwOVGbSZ ? Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 10, 2025

Derrota no CAS

O Crystal Palace se sentiu lesado pela Uefa e entrou com um recurso no CAS, o Tribunal Arbitral do Esporte. Entretanto, o órgão negou o pedido dos ingleses, que jogarão a Conference League nesta temporada. Por sua vez, o Nottingham Forest ocupará seu lugar na Liga Europa.

Com a decisão já tomada, o Crystal Palace deve vir forte na disputa pelo título da Conference. Neste domingo, a equipe conquistou a Supercopa da Inglaterra após derrotar o Liverpool nos pênaltis.

Glyn KIRK / AFP

Em nota, o CAS explicou com detalhes o motivo de sua decisão. Veja abaixo:

"O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) rejeitou um recurso do Crystal Palace FC (CPFC) contra a UEFA, o Nottingham Forest FC e o Olympique Lyonnais (OL), relativo à decisão da UEFA de remover o CPFC da Liga Europa da UEFA 2025/2026, devido a uma violação dos regulamentos de propriedade multiclubes da UEFA. Como resultado, o CPFC será admitido a competir na Liga Conferência da UEFA 2025/2026.

O recurso buscava anular a decisão do Órgão de Controle Financeiro de Clubes da UEFA, de 11 de julho de 2025, que considerou que o CPFC e o OL não estavam em conformidade com os regulamentos de propriedade multiclubes. Além da anulação da decisão, o CPFC solicitou a readmissão à Liga Europa da UEFA, com a admissão do Nottingham Forest ou do OL rejeitada.

Após analisar as provas, o Painel concluiu que John Textor, fundador da Eagle Football Holdings, tinha ações no CPFC e no OL e era membro do Conselho com influência decisiva sobre ambos os clubes na data da avaliação da UEFA. O Painel também rejeitou o argumento do CPFC de que recebeu tratamento injusto em comparação com o Nottingham Forest e o OL. O Painel considerou que os Regulamentos da UEFA são claros e não oferecem flexibilidade aos clubes que não estejam em conformidade na data da avaliação, como alegou o CPFC"