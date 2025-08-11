Topo

Time inglês de John Textor tem derrota no CAS e 'cai' para Liga Conferência

Crystal Palace, time de John Textor, foi "rebaixado" para a Conference League - Eurasia Sport Images/Getty Images
11/08/2025 09h40

Um dia após celebrar a inédita conquista da Supercopa da Inglaterra, o Crystal Palace sofreu uma dura derrota na Corte Arbitral do Esporte (CAS). O time de John Textor — também dono da SAF do Botafogo e do Lyon — foi punido pela Uefa por "propriedade multiclube", entrou com recurso para tentar disputar a Liga Europa, mas acabou derrotado no tribunal e "rebaixado" à Liga Conferência, espécie de terceira divisão de competições do continente.

Textor tinha tentado uma jogada no fim de junho ao anunciar a venda de 43% do Crystal Palace para o empresário Woody Johnson, proprietário do New York Jets, da NFL, na tentativa de Mostar que a equipe tinha novo dono. Mas a Uefa não aceitou. O clube inglês apelou ao CAS e recebeu a resposta negativa nesta segunda-feira.

"A Corte Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou um recurso do Crystal Palace FC (CPFC) contra a Uefa, o Nottingham Forest FC e o Olympique Lyon (OL) relativo à decisão da entidade de remover o CPFC da Liga Europa 2025/2026 devido a uma violação dos regulamentos de propriedade multiclubes. Como resultado, o CPFC será admitido a competir na Liga Conferência da Uefa 2025/2026. O recurso buscava anular a decisão do Órgão de Controle Financeiro de Clubes da Uefa, de 11 de julho de 2025, que considerou que o CPFC e o OL não estavam em conformidade com os regulamentos de propriedade multiclubes", anunciou a Corte.

"Além da anulação da decisão, o CPFC solicitou a readmissão à Liga Europa da Uefa, tendo a admissão do Nottingham Forest ou do OL sido rejeitada. Uma audiência presencial ocorreu na sede do CAS em Lausanne, Suíça, em 8 de agosto de 2025. O Painel do CAS concluiu que John Textor, fundador da Eagle Football Holdings, tinha ações no CPFC e no OL e era membro do Conselho com influência decisiva sobre ambos os clubes na data da avaliação da Uefa", explicou.

O CAS ainda descartou o argumento do Crystal Palace de que teria recebido tratamento injusto em relação ao Nottingham Forest e ao Lyon. "O Painel considerou que os Regulamentos da Uefa são claros e não oferecem flexibilidade aos clubes que não os cumprem na data da avaliação, como alegou o CPFC."

Enquanto Forest e Lyon estão confirmados na Liga Europa, o Crystal Palace terá de passar pela fase de classificação da Liga Conferência. Em sorteio, terá pela frente Fredrikstad, da Noruega, ou Midtjylland, da Dinamarca, nos dias 21 e 28 de agosto.

