Criciúma vira em cima do Athletico-PR e fica perto do G-4 da Série B
O Criciúma conquistou uma importante vitória de virada diante do Athletico-PR, na noite desta segunda-feira pela 21ª rodada. Depois de sair perdendo por 2 a 0 no Estádio Heriberto Hulse, os catarinenses venceram pelo placar de 4 a 2 e voltaram a se aproximar da zona de acesso para o Brasileirão da próxima temporada.
Após 21 jogos, o Criciúma chegou aos 32 pontos, diminuindo a distância para dois pontos em relação à Chapecoense (34), que abre o G-4. O Athletico-PR estacionou nos 26 e está bem distante da zona de acesso.
Jogando em casa, o Criciúma iniciou a partida pressionando intensamente. Apesar disso, o Athletico-PR abriu o placar aos 29 minutos, quando Mendoza converteu pênalti marcado após toque de mão de Matheus Trindade na área. Pouco depois, Kauã Moraes ampliou para o visitante com um chute no canto alto do goleiro Alisson.
Nos minutos finais, Rodrigo diminuiu para o Criciúma ao aproveitar o rebote na defesa do goleiro Santos, marcando de cabeça. Um gol de Jhonata Robert foi anulado por impedimento, e o Athletico ainda acertou a trave em finalização de Viveros, finalizando as emoções de uma primeira etapa movimentada.
No segundo tempo, o Criciúma manteve a postura ofensiva e igualou o placar aos 9 minutos com Nicolas, que converteu um pênalti. E continuou buscando o resultado, tanto que virou o jogo aos 20 minutos com gol de Matheus Trindade, que finalizou de primeira após erro da defesa.
O Athletico tentou reagir e quase empatou em chute perigoso de Patrick, mas o placar permaneceu favorável ao Criciúma, que ainda ampliou a vantagem aos 36 minutos, quando Rodrigo recebeu na área e mandou uma bomba, para superar o goleiro Santos e decretar o placar.
Na próxima rodada, o Athletico-PR joga contra o Cuiabá, no sábado, às 20h30, na Arena da Baixada. O Criciúma encara o Athletic-MG, na segunda-feira (dia 18), às 21h, no Estádio Joaquim Portugal.
FICHA TÉCNICA
CRICIÚMA 4 X 2 ATHLETICO-PR
CRICIÚMA - Alisson; Rodrigo, Marcelo Benevenuto (João Carlos), Luciano Castán e Marcinho; Matheus Trindade, Gui Lobo (Luiz Henrique), Jhonata Robert (Jean Carlos) e Felipinho; Diego (Sassá) e Nicolas (Borasi). Técnico:
Eduardo Baptista.
ATHLETICO-PR - Santos; Kauã Moraes (Belezi), Benavídez, Léo (Alan Kardec) e Esquivel; Felipinho (Leozinho), Patrick, Zapelli (Giuliano) e Dudu (Luiz Fernando); Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
GOLS - Mendoza, aos 30, Kauã Moraes aos 32 e Rodrigo, aos 46 minutos do primeiro tempo; Nicolas, aos 10, Matheus Trindade, aos 21 e Rodrigo, aos 37 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Rodrigo, Marcelo Benevenuto e Marcinho (Cri); Benavídez, Luiz Fernando e Mendoza (ATH).
ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).
RENDA - R$ 189.800,00.
PÚBLICO - 9.139 torcedores.
LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).