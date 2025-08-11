Criciúma goleia Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 21ª rodada da Série B, o Criciúma recebeu o Athletico-PR no Heriberto Hulse, goleou por 4 a 2 e se aproximou do G4 da competição. Rodrigo Fagundes (2), Nicolas e Matheus Trindade balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Mendoza, Kauã Moraes e Benavídez descontaram para os visitantes.

Com o triunfo, o Criciúma chegou aos 32 pontos, agora na sexta colocação da tabela, e diminuiu para dois sua diferença de somados em relação à última equipe da zona de classificação à Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense. Já o Furacão permaneceu com 26 pontos, na 12ª posição.

O Criciúma volta aos gramados na próxima segunda, às 21h (de Brasília), quando visita o Athletic Clube, na Arena Sicredi. No sábado, às 20h30, o Athletico-PR recebe o Cuiabá, na Ligga Arena. Ambos os duelos serão válidos pela 22ª rodada.

??21min | ??MATHEEEEEUS TRINDADEEEEE coloca o Tigre na frenteeee!!! Criciúma 3×2 CAP pic.twitter.com/LstvdsOJzU ? Criciúma E.C. ? (@CriciumaEC) August 11, 2025

Aos 24 minutos do primeiro tempo, foi marcado pênalti para o Athletico-PR após a bola tocar na mão de Matheus Trindade dentro da área, em cruzamento de Kauã Moares. Mendoza converteu a cobrança ao deslocar o goleiro Alisson e colocou o Furacão em vantagem no placar contra o Criciúma.

Com 31 minutos de etapa inicial, Zapelli lançou nas costas da defesa e encontrou Kauã Moares, que dominou e bateu no canto alto de Alisson para ampliar a vantagem do Athletico-PR.

Aos 46 minutos da primeira etapa, após escanteio cobrado por Jhonata Robert, Nicolas finalizou e Santos fez grande defesa. No rebote, Rodrigo desviou e diminuiu para o Criciúma.

Já no segundo tempo, mais precisamente aos nove minutos, Diego Gonçalves foi derrubado por Zapelli dentro da área, e o árbitro marcou pênalti para o Criciúma. Nicolas cobrou com categoria, deslocou o goleiro Santos e deixou tudo igual no placar.

Matheus Trindade aproveitou corte errado da defesa após cruzamento de Felipinho e, de primeira, mandou para o fundo do gol, garantindo a virada do Criciúma aos 20 minutos.

Rodrigo recebeu na área após cruzamento de Felipinho, dominou no peito e finalizou com força para marcar o terceiro do Criciúma e ampliar a vantagem aos 36 minutos da etapa final.