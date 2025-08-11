Corinthians perde trio por suspensão para próxima rodada do Brasileirão

O Corinthians ganhou um trio de desfalques para o seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, diante do Bahia. O zagueiro Cacá, o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri e o atacante Ángel Romero estão suspensos e desfalcam o Timão.

Cacá e Angileri receberam o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Juventude, hoje, no Alfredo Jaconi. O primeiro, aliás, foi punido sem nem sequer entrar em campo. Ele foi advertido por reclamação no banco de reservas.

Já Romero entrou no segundo tempo, mas não ficou nem dez minutos no gramado. Ele deu um empurrão sem bola em Giraldo e foi expulso após revisão do VAR.

Os três atletas se juntam aos contundidos Memphis Depay, André Carrillo, Maycon e Hugo entre as baixas da equipe alvinegra. Com elenco curto e um transfer ban à vista, o técnico Dorival Júnior precisará encontrar soluções a curto prazo.

O Corinthians jogou mal e foi derrotado pelo Juventude, por 2 a 1, e completou cinco jogos sem vencer no Brasileirão. Com isso, ficou no 13º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, a seis da zona de rebaixamento.

O Timão volta a campo somente no próximo sábado. A equipe terá semana livre antes do jogo contra o Bahia, válido pela 20ª rodada do Brasileirão. O embate está agendado para as 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.