Corinthians perde do Juventude e completa quinto jogo de jejum no Brasileiro
A empolgação do Corinthians pela classificação na Copa do Brasil foi freada pelo Juventude, nesta segunda-feira. O Timão jogou mal e perdeu para a equipe gaúcha por 2 a 1, no Alfredo Jaconi, completando o quinto jogo consecutivo sem ganhar no Campeonato Brasileiro. Taliari e Matheus Babi marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Matheuzinho descontou para os visitantes.
O resultado deixa a equipe de Dorival Júnior no 13º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, a seis da zona de rebaixamento. Já o Papo, que estreou o técnico Thiago Carpini, segue na vice-lanterna, com 14, mesmo com a vitória.
O Corinthians volta a campo somente no próximo sábado. O time terá semana livre antes do jogo contra o Bahia, válido pela 20ª rodada do Brasileirão. O embate está agendado para as 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.
No mesmo dia, o Juventude enfrenta o Vitória, no Barradão, também pela competição nacional. A bola rola a partir das 18h30.
O jogo
O Corinthians teve mais posse de bola, mas pouca atitude no primeiro tempo. O Juventude, por sua vez, se defendeu das investidas do Timão e chegou com perigo duas vezes.
Os donos da casa abriram o placar aos 26 minutos, através de Gabriel Taliari. O atacante recebeu cruzamento açucarado de Mandaca na pequena área e cabeceou firme, no canto, sem chances para Hugo Souza. Aos 37, o goleiro do Corinthians precisou fazer boa defesa em chute de Gabriel Veron.
Segundo tempo
Mesmo atrás do placar, o Timão demorou para criar uma boa chance na etapa final. A equipe alvinegra assustou o Juventude somente aos 17 minutos, quando Garro escapou pelo lado direito e cruzou para Talles Magno, que cabeceou nas redes pelo lado de fora.
O Papo respondeu logo em seguida, em contragolpe, aos 19. Ênio disparou pela direita, invadiu a área e rolou para Mandaca, que se antecipou à marcação de André Ramalho e bateu na saída de Hugo Souza. A bola passou raspando a trave.
Jogando mal, o Corinthians levou o segundo gol aos 35 minutos. Nenê venceu corrida contra Matheuzinho pela esquerda, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro para Matheus Babi, que dominou, girou e colocou a bola no fundo das redes.
O Timão chegou a descontar nos minutos finais, aos 44, em bela cobrança de falta de Matheuzinho, mas já era tarde demais. A equipe até tentou pressionar, mas não conseguiu o empate e acabou amargando a derrota.
FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE 2 X 1 CORINTHIANS
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Data: 11 de agosto de 2025, segunda-feira
Horário: às 20h (de Brasília)
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Cartões amarelos: Cipriano, Taliari, Gilberto, Jadson, Giraldo e Ênio (Juventude); Matheus Bidu, José Martínez, Cacá, Angileri e Breno Bidon (Corinthians)
Cartões vermelhos: Romero (Corinthians)
GOLS: Taliari, aos 26? do 1ºT (Juventude); Matheus Babi, aos 35? do 2ºT (Juventude); Matheuzinho, aos 44? do 2ºT (Corinthians)
JUVENTUDE: Ruan Carneiro; Reginaldo, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque (Giraldo), Jadson e Mandaca (Alan Ruschel); Gabriel Veron (Nenê), Taliari (Matheus Babi) e Gilberto (Ênio).
Técnico: Thiago Carpini
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gui Negão), Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Charles), José Martínez (Dieguinho), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno (Romero) e Yuri Alberto.
Técnico: Dorival Júnior