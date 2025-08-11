Corinthians irá se reunir com Santos Laguna por acordo, mas já admite transfer ban
O Corinthians se prepara para sofrer um transfer ban e ficar impossibilitado de registrar novos jogadores. A diretoria do clube deseja se reunir com o Santos Laguna e propor um acordo pela dívida referente à aquisição de Félix Torres, mas já admite a punição.
A Gazeta Esportiva apurou que o Timão teria um encontro com os mexicanos nesta segunda-feira, mas dirigentes do Santos Laguna não puderam se reunir com o clube paulista. Sendo assim, foi marcada uma rodada de conversas para esta terça.
O time mexicano tem se mostrado intransigente nos bastidores. Eles alegam que procuraram o Corinthians em mais de uma oportunidade para cobrar a dívida, mas foram ignorados pela gestão Augusto Melo.
A ideia da diretoria interina do Timão, presidida por Osmar Stabile, é explicar que houve uma mudança no clube em razão do impeachment de Augusto Melo, consumado no último sábado, e tentar flexibilizar o Santos Laguna.
Na última semana, o CAS (Corte Arbitral do Esporte) deu ao Corinthians até 23h59 (de Brasília) desta segunda-feira para quitar a dívida de US$ 6,14 milhões (aproximadamente R$ 34 milhões) com os mexicanos e evitar o transfer ban. Caso não cumpra o prazo, a sentença será aplicada pela Fifa já no dia seguinte, ou seja, nesta terça.
O time do Parque São Jorge, em dificuldades financeiras, não possui recursos para pagar tal quantia. Ciente da possibilidade, a diretoria acelerou a busca por reforços no mercado e correu para regularizar o atacante Vitinho, que foi anunciado na manhã desta segunda. Vale dizer que, caso o clube efetue o pagamento ou consiga um acordo, a punição é derrubada automaticamente.
A entidade máxima do futebol condenou o Corinthians a pagar o Santos Laguna por Félix Torres em outubro do ano passado. O Timão entrou com recurso no CAS (Corte Arbitral do Esporte), mas não teve sucesso. Os mexicanos alegam que o Alvinegro só pagou uma parcela.
Além de Félix Torres, o Corinthians ainda corre risco com o caso de Rodrigo Garro. O time também foi condenado a pagar uma quantia milionária ao Talleres, da Argentina, pela compra do meia argentino. A decisão do CAS, contudo, ainda não foi divulgada.
Félix foi contratado pelo Timão no início do ano passado, nos primeiros dias da gestão Augusto Melo. O defensor, no entanto, passou por altos e baixos e nunca conseguiu se firmar.
Ao todo, são 77 partidas disputadas pelo Corinthians, com um gol marcado. Nesta temporada, ele entrou em campo 25 vezes.