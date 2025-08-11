Corinthians busca quebrar tabu de 17 anos contra o Juventude no Alfredo Jaconi
O Corinthians visita o Juventude nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Alfredo Jaconi, onde o Timão tenta quebrar um tabu que já dura quase 17 anos sem vitórias sobre a equipe gaúcha como visitante.
A última vez que o Corinthians venceu o Juventude fora de casa foi em novembro de 2008. Na época, o time comandado por Mano Menezes triunfou por 2 a 1, com gols de Cristian e Morais, enquanto Egídio descontou para os gaúchos.
Naquela temporada, o Timão sagrou-se campeão da segunda divisão com 85 pontos, marca que até hoje é a maior pontuação de um campeão da Série B.
De lá pra cá, o Corinthians visitou o Juventude em quatro jogos, todos no Alfredo Jaconi. A equipe amargou três derrotas e conseguiu apenas um empate.
Além do peso de quebrar o tabu, o Alvinegro busca a vitória para pôr fim a uma sequência de quatro rodadas sem triunfos no Brasileirão. A equipe ocupa a 12ª posição, com 22 pontos.
O Corinthians, porém, chega embalado após a grande classificação às quartas de final da Copa do Brasil em cima do Palmeiras. O Timão bateu o rival por 3 a 0 no agregado.
Confira todos os confrontos entre as equipes no Alfredo Jaconi desde a última vitória do Corinthians:
Juventude 2 x 1 Corinthians - 29/08/2024 (Copa do Brasil)
Juventude 2 x 0 Corinthians - 17/04/2024 (Campeonato Brasileiro)
Juventude 2 x 2 Corinthians - 04/10/2022 (Campeonato Brasileiro)
Juventude 1 x 0 Corinthians - 09/12/2021 (Campeonato Brasileiro)