Topo

Esporte

Corinthians busca quebrar tabu de 17 anos contra o Juventude no Alfredo Jaconi

11/08/2025 07h00

O Corinthians visita o Juventude nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Alfredo Jaconi, onde o Timão tenta quebrar um tabu que já dura quase 17 anos sem vitórias sobre a equipe gaúcha como visitante.

A última vez que o Corinthians venceu o Juventude fora de casa foi em novembro de 2008. Na época, o time comandado por Mano Menezes triunfou por 2 a 1, com gols de Cristian e Morais, enquanto Egídio descontou para os gaúchos.

Naquela temporada, o Timão sagrou-se campeão da segunda divisão com 85 pontos, marca que até hoje é a maior pontuação de um campeão da Série B.

De lá pra cá, o Corinthians visitou o Juventude em quatro jogos, todos no Alfredo Jaconi. A equipe amargou três derrotas e conseguiu apenas um empate.

Além do peso de quebrar o tabu, o Alvinegro busca a vitória para pôr fim a uma sequência de quatro rodadas sem triunfos no Brasileirão. A equipe ocupa a 12ª posição, com 22 pontos.

O Corinthians, porém, chega embalado após a grande classificação às quartas de final da Copa do Brasil em cima do Palmeiras. O Timão bateu o rival por 3 a 0 no agregado.

Confira todos os confrontos entre as equipes no Alfredo Jaconi desde a última vitória do Corinthians:

Juventude 2 x 1 Corinthians - 29/08/2024 (Copa do Brasil)

Juventude 2 x 0 Corinthians - 17/04/2024 (Campeonato Brasileiro)

Juventude 2 x 2 Corinthians - 04/10/2022 (Campeonato Brasileiro)

Juventude 1 x 0 Corinthians - 09/12/2021 (Campeonato Brasileiro)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Com confronto direto, trio busca reabilitação para se aproximar do G-4 da Série B

Corinthians busca quebrar tabu de 17 anos contra o Juventude no Alfredo Jaconi

Cleber elogia defesa do Santos em meio a problemas e revela teste com Schmidt na zaga

São Paulo vence cinco seguidas no Brasileiro pela primeira vez desde 2019

Flaco diz que acordou com barulho de bombas no CT do Palmeiras: "Falta de respeito"

Lesionada, Gabriella TKO revela problema no pulso antes de vitória no UFC Vegas 109

Polêmica e eliminação traumática: relembre o último duelo entre São Paulo e Atlético Nacional

Iasmin Lucindo desabafa após vitória no UFC: "Minha maior luta foi comigo mesma"

Elenco do Flamengo tem sete jogadores acima do ideal de Filipe Luís

Ex-árbitros opinam sobre pênalti para o Palmeiras e gol anulado do Cruzeiro

São Paulo: Crespo prepara substitutos para zaga e deixa escapar informação