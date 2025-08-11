Topo

Corinthians anuncia contratação do atacante Vitinho, ex-Flamengo, até 2026

Vitinho, do Flamengo, em ação durante jogo do Campeonato Brasileiro de 2022 - Ettore Chiereguini/AGIF
Vitinho, do Flamengo, em ação durante jogo do Campeonato Brasileiro de 2022 Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/08/2025 11h16

O Corinthians oficializou nesta manhã a contratação do atacante Vitinho, de 31 anos.

O que aconteceu

Vitinho assinou com o clube até o fim de 2026. O acordo havia sido concretizado na última sexta-feira, dia 8, e foi anunciado hoje.

Ele receberá cerca de R$ 800 mil mensais, de acordo com o colunista Samir Carvalho.

vitinho - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Vitinho, novo atacante do Corinthians
Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O jogador, que estava na Arábia Saudita, chega sem custos de transferência. Ex-Flamengo, Vitinho deixou o Brasil em 2022 e defendia o Al-Ettifaq até ficar livre no mercado. Ele defenderá o seu quarto clube no Brasil —foi revelado pelo Botafogo e teve passagem pelo Inter.

Estou muito feliz e muito grato pela oportunidade. É uma honra estar aqui vestindo o manto do Corinthians. A expectativa é imensa. Quero estar em campo o mais rápido possível. Estar com a Fiel, estar com os meus companheiros e atingir os objetivos que o clube tem.
Vitinho

O atacante já treinou no CT corintiano. Ele conheceu as instalações do clube nos últimos dias e fez a primeira atividade no local.

O clube do Parque São Jorge acelerou para fechar a contratação. Além de o Alvinegro paulista correr risco de transfer ban por causa da dívida pela compra de Félix Torres, as lesões de Memphis Depay e Carrillo pesaram para a rápida concretização do negócio.

