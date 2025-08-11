Corinthians anuncia contratação de Vitinho; veja detalhes

O Corinthians se movimentou no mercado da bola e trouxe seu primeiro reforço da atual janela de transferências. Na manhã desta segunda-feira, o Timão anunciou a contratação de Vitinho. O atacante estava livre no mercado e assinou contrato válido até 2026.

Como Vitinho estava livre no mercado, o Corinthians não desembolsou nenhum valor de transferência e ficou responsável por arcar apenas com o salário do atleta. Além disso, o atacante já conheceu seus companheiros no CT Dr. Joaquim Grava e treinou com o restante do grupo.

VITINHO É DO TIMÃO! ? O atacante assinou contrato até o fim de 2??0??2??6?? e é o novo reforço do Coringão. ?? Bem-vindo, Vitinho! ?? Confira a nota completa ?? https://t.co/SjmrpgVL8W#BemVindoVitinho#VaiCorinthians pic.twitter.com/K80U88ajTO ? Corinthians (@Corinthians) August 11, 2025

Após conhecer o CT do Corinthians nos últimos dias e assinar o contrato ao lado do presidente Osmar Stabile e do executivo de futebol Fabinho Soldado, Vitinho falou sobre seu grande desejo de entrar em campo pelo Timão.

"Estou muito feliz e muito grato a Deus e ao Corinthians pela oportunidade. É uma honra estar aqui vestindo o manto do Corinthians. A expectativa é imensa. Quero estar em campo o mais rápido possível. Estar com a Fiel, estar com os meus companheiros e atingir os objetivos que o clube tem", disse o reforço.

Rodrigo Coca / Agência Corinthians

A carreira de Vitinho

Vitinho foi revelado pelas categorias de base do Botafogo e, após rápida ascensão, foi vendido ao CSKA Moscou, da Rússia. O atacante permaneceu no futebol russo até julho de 2018, quando foi anunciado como novo reforço do Flamengo.

Pelo Rubro-Negro carioca, o atacante passou por altos e baixos. Ao todo, o atleta disputou 214 jogos, marcou 29 gols e distribuiu 33 assistências, além de ter conquistado 11 títulos - entre eles, duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros. Em 2023, ele rumou à Arábia Saudita, onde acumulou passagens por Al-Shabab e Al-Ettifaq, sua última equipe.

Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Reforço no setor ofensivo

Vitinho é o segundo reforço contratado pelo Corinthians na atual temporada. Até o momento, a única contratação havia sido a de Fabrizio Angileri, lateral esquerdo que chegou ao clube ainda no início do ano.

Vitinho foi contratado ao Corinthians para reforçar o setor ofensivo e chega ao clube em um momento oportuno. Na última quinta-feira, Memphis Depay foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na coxa direita. O holandês deve ficar fora pelo prazo de quatro a seis semanas.

O Corinthians intensificou a busca por reforços após ser notificado pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte) sobre a possibilidade de sofrer um transfer ban por uma dívida com o Santos Laguna pela aquisição do zagueiro Félix Torres. O clube tem até o próximo dia 11 para quitar a pendência ou fazer um acordo com os mexicanos.