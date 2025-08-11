Topo

Copa do Brasil: chaveamento será definido em sorteio; veja data e regras

Sorteio das quartas de final acontece amanhã na sede da CBF - Staff Images / CBF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/08/2025 13h31

A CBF sorteia amanhã os jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2025, às 11h30 (de Brasília). O evento será na sede da entidade no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O chaveamento até a final vai ser definido no sorteio. Os times conhecerão os seus possíveis adversários até a decisão.

Os clubes não serão divididos em potes. Não há restrição de confrontos no sorteio.

Oito times continuam na corrida pelo título. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

O Furacão é o único time que não joga a Série A. Os paranaenses eliminaram Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo.

Calendário das quartas de final está marcado. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.

Entidade fará dois sorteios. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, a partir das 10h.

Onde assistir? A CBF transmite o evento ao vivo em seu canal no YouTube.

Calendário da Copa do Brasil

  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro;
  • Finais: 2 e 9 de novembro.

Premiação da Copa do Brasil

  • Quartas (8 clubes) - R$ 4.740.750
  • Semifinal (4 clubes) - R$ 9.922.500
  • Vice-campeão - R$ 33 milhões
  • Campeão - R$ 77,1 milhões

