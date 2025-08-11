Conmebol anuncia final da Libertadores 2025 no Estádio Monumental de Lima

A Conmebol anunciou que o Estádio Monumental de Lima será o palco da final da Libertadores de 2025.

O que aconteceu

A final será realizada no estádio no dia 29 de novembro. O palco da decisão tem capacidade para 80 mil torcedores.

A Conmebol já havia anunciado que a final seria em Lima, mas não tinha divulgado o estádio.

Esta será a segunda final de Libertadores no Estádio Monumental de Lima. O local já recebeu a decisão de 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1. Naquele ano, a decisão seria disputada no Chile, mas trocou de local por causa dos protestos que aconteciam no país.

O Monumental de Lima iguala o Maracanã. Os dois são os únicos a receberem duas partidas de finais únicas da Libertadores.

O Palmeiras terá o gostinho de jogar no palco da decisão antes da final. Isso porque o time paulista encara o Universitario, clube dono do estádio, nas oitavas de final da Libertadores. O duelo de ida será disputado em Lima, na próxima quinta-feira.

Finais únicas da Libertadores

2019: Flamengo 2 x 1 River Plate - Monumental [Lima, Peru]

2020: Palmeiras 1 x 0 Santos - Maracanã [Rio de Janeiro, Brasil]

2021: Palmeiras 2 x 1 Flamengo - Centenário [Montevidéu, Uruguai]

2022: Flamengo 1 x 0 Athletico - Monumental [Guayaquil, Equador]

2023: Fluminense 2 x 1 Boca Juniors - Maracanã [Rio de Janeiro, Brasil]

2024: Botafogo 3 x 1 Atlético-MG - Monumental de Núñez [Buenos Aires, Argentina]

2025: confronto a definir - Monumental [Lima, Peru]