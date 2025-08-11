Conmebol define estádio que receberá a final da Libertadores de 2025; confira

A Conmebol definiu, nesta segunda-feira, o local onde será disputada a final da Copa Libertadores de 2025. A decisão, marcada para acontecer no dia 29 de novembro, acontecerá no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, que tem capacidade para mais de 80 mil pessoas.

O local foi palco da primeira final de jogo único, em 2019, com o Flamengo campeão sobre o River Plate.

A cidade de Lima já estava definida como sede, mas sem detalhe sobre o palco, que foi confirmado nesta semana, quando se inicia a disputa das oitavas de final. Seis brasileiros (Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo) seguem brigando pelo título.

???? Estádio da #GloriaEterna confirmado! A final da CONMEBOL #Libertadores volta ao Monumental de Lima, em 29/11. pic.twitter.com/Jy1uLY8GQ2 ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 11, 2025

O Brasil teve representantes nas seis últimas finais do continental, sendo quatro decisões entre clubes brasileiros: Palmeiras x Santos (2020), Palmeiras x Flamengo (2021), Flamengo x Athletico-PR (2022) e Botafogo x Atlético-MG (2024). As outras decisões foram entre Flamengo x River Plate, e Fluminense x Boca Juniors e também consagraram os brasileiros como campeões.

As oitavas de final da Libertadores serão disputadas entre os dias 12 e 21 de agosto. O São Paulo entra em campo nesta terça-feira, para enfrentar o Atlético Nacional-COL. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia. O Palmeiras, por sua vez, enfrenta o Universitario-PER, às 21h30, no próprio Monumental, que é o estádio utilizado pelo time peruano quando este atua como mandante.

Essa é a segunda vez que a Conmebol repete a sede da decisão desde que foi implementada a final única (2019). O outro estádio que recebeu por duas vezes a final da Libertadores foi o Maracanã, que viu, em 2020, o Palmeiras campeão sobre o Santos, e em 2023, o Fluminense, em cima do Boca Juniors.

Os outros estádios que já sediaram finais de Libertadores são Centenário (URU) (2021), Monumental de Guayaquil (EQU) (2022) e Monumental de Núñez (ARG) (2024).