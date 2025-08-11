Conmebol endurece aplicação de regras e anuncia medidas de combate à cera

Na manhã desta segunda-feira, a Conmebol anunciou medidas contra cera e interrupções deliberadas em suas competições.

Diante de reclamações constantes de cera e anti-jogo ao longo da história das competições da Conmebol, o presidente Alejandro Domínguez, juntamente com a Direção de Competições e Operações da confederação, anunciou ações para impedir essa prática.

"Entre os principais objetivos estão: minimizar as interrupções causadas por substituições ou atendimentos médicos, garantir um maior controle do tempo para se aproximar ao máximo dos 90 minutos de jogo efetivo e aplicar advertências [cartões] a quem atrasar deliberadamente a retomada da partida", diz nota publicada pela entidade.

Nos últimos meses, diversas ações contra o anti-jogo foram impostas no futebol mundial. Em março, a International Football Association Board (IFAB) modificou a Lei 12.2, sobre o tiro livre indireto, alterando o tempo que o goleiro pode segurar a bola para oito segundos. Caso a regra seja descumprida, o árbitro deve marcar escanteio para a equipe adversária.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alejandro Domi?nguez (@alejandrodominguezws)

Aqui no Brasil, a CBF implementou o sistema de bolas múltiplas para diminuir a demora na reposição. Todas essas ações visam atingir o mínimo de tempo de bola rolando desejado pela Fifa, que é de 60 minutos.

Leia o comunicado da Conmebol na íntegra:

A Direção de Competições e Operações da CONMEBOL informa que, com o objetivo de aumentar a competitividade do futebol sul-americano, a Confederação está promovendo ações voltadas a reduzir as interrupções do jogo, desestimular as demoras intencionais e elevar a dinâmica e a qualidade do espetáculo esportivo.

Essas medidas serão aplicadas a todas as competições organizadas pela entidade máxima do futebol sul-americano e incluem a aplicação rigorosa do regulamento diante de atrasos desnecessários, assim como um apelo à responsabilidade e à colaboração de todos os envolvidos no futebol: dirigentes, jogadores, comissões técnicas, árbitros e torcedores.

Com menos tempo perdido, haverá mais jogo; com mais jogo, aumenta a exigência; e, com isso, cresce o atrativo das partidas e torneios —em benefício de clubes e federações.

Entre os principais objetivos estão: minimizar as interrupções causadas por substituições ou atendimentos médicos, garantir um maior controle do tempo para se aproximar ao máximo dos 90 minutos de jogo efetivo e aplicar advertências (cartões) a quem atrasar deliberadamente a retomada da partida.

O resultado final será um futebol sul-americano mais competitivo e vibrante, fundamentado em um sólido espírito esportivo e no jogo limpo.

A CONMEBOL segue comprometida em oferecer um espetáculo mais atrativo, dinâmico e com melhor aproveitamento do tempo efetivo de jogo, com foco principal nas competições CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sul-Americana, que entram em suas fases decisivas.