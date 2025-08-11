Conmebol anuncia ações para aumentar o tempo de jogo efetivo na Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol quer acabar com a cera no futebol da América do Sul e se aproximar da recomendação da Fifa de ao menos 60 minutos jogados por partida em suas competições. E anunciou nesta segunda-feira algumas medidas para melhorar os números já nas oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana nesta semana. Punições estão previstas para quem "matar tempo".

Uma das maiores reclamações nas competições da Conmebol são a catimba de clubes de alguns países, que evitam jogar bola quando estão em vantagens em jogos classificatórios ou mesmo em mata-mata.

"A Direção de Competições e Operações da Conmebol informa que, com o objetivo de aumentar a competitividade do futebol sul-americano, impulsiona ações voltadas para reduzir as interrupções do jogo, desencorajar as demoras intencionais e aumentar a dinâmica e a qualidade do espetáculo esportivo", informou a entidade.

De acordo com a Conmebol, os principais objetivos a serem enfrentados e combatidos estão: minimizar as interrupções causadas por substituições ou atendimentos médicos, garantir um maior controle do tempo para abordar o mais perto possível nos 90 minutos de jogo real (aumentando acréscimos, se necessário), e sancionar com cartões quem quiser retroceder especificamente o reinício da partida. "O resultado final será um futebol sul-americano mais competitivo e pujante, baseado em um sólido espírito esportivo e no jogo limpo."

"Estas medidas serão aplicadas a todas as nossas competições de futebol, e incluirão a aplicação rigorosa do regulamento ante atrasos desnecessários, bem como um chamado à responsabilidade e à colaboração de todos os atores do futebol: dirigentes, jogadores, técnicos e torcedores. Com menos tempo perdido você terá mais jogo. Com mais jogo aumenta a exigência e com isso aumenta o atrativo de partidos e torneios, para benefício de clubes e associações."

A semana será cheia de equipes brasileiras na abertura dos mata-matas das competições da começam nesta terça-feira. São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Botafogo e Fortaleza jogam pela Libertadores, enquanto Fluminense e Atlético-MG atuam na Sul-Americana.