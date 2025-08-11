Topo

Confira a classificação final do Rally dos Sertões em todas as categorias

11/08/2025 13h34

A competição do Rally dos Sertões 2025 não se resumiu à classificação geral nas quatro modalidades (Moto, Carro, UTV e Quadriciclo). O roteiro de 3.334 km que ligou Goiânia (GO) a Marechal Deodoro (AL) de 26 de julho a 3 de agosto testou pilotos e navegadores divididos em 25 categorias.

A 33ª edição do maior rally das Américas ainda contou com disputas paralelas, que não integram o regulamento do Brasileiro de Rally Raid das confederações brasileiras de Automobilismo (CBA) e Motociclismo (CBM).

Ricardo Martins venceu na Over 45 e na Big Trail

Entre os carros, foi o caso da Triton Sport R, reservada aos modelos de mesmo nome da Mitsubishi e inscritos na categoria Stock. Ou da Classic, que fez sua estreia este ano no Sertões Petrobras, aberta a veículos lançados a venda até 2005.

No melhor espírito da proposta de reunir máquinas que fizeram história no Rally dos Sertões, os vencedores Rodrigo Khezam / Fred Mol contaram com a picape Mitsubishi L200 RS vitoriosa na classificação geral em 2006, inclusive com a decoração original.

Sobre duas rodas, a Self reuniu mais uma vez os guerreiros do rally. Nela, apenas os próprios pilotos, que dormiram em barracas, puderam cuidar da manutenção das motocicletas. A Big Trail reuniu as aventureiras e maxienduro, cada vez mais presentes nas trilhas e competições - Yamaha, Ducati e BMW estiveram em ação e, com a adesão positiva (oito participantes), a CBM estuda transformá-la em categoria permanente no Brasileiro 2026.

Confira a classificação final do Rally dos Sertões em todas as categorias:

Moto

Marco Antônio Pereira conquistou a Self (Moto)

Moto 1

1. Tosha Schareina (ESP) #68, Honda CRF 450 Rally, Honda Racing

2. João Torres #36, GasGas EC 500F, Txai Experience

3.  Martin Duplessis (ARG) #3, Honda CRF 450RX, Honda Racing

Moto 2

1. Gabriel Bruning #5, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha

2. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR 450F, Txai Experience

3. Augusto Sartori #40, Honda CRF 450RX, Txai Experience

Moto 3

1. Tiago Wernersbach #7, Honda CRF 450RX, Honda Racing

2. Flaviano Tiepo #46, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha

3. Misael Amariz #54, GasGas EC 450F, Txai Experience

Moto Over 45

1. Ricardo Martins #6, Yamaha Ténéré 700, IMS Yamaha

2. Luciano Gomes #8, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha

3. Marco Antônio Pereira #15, Yamaha WR 450F, Txai Experience

Moto Brasil

1. Alexandre Valadares #29, Honda CRF 250F, Honda Racing

2. Christian Constantini #20, Honda CRF 250F, Txai Experience

3. Izac Andrade #21, Honda CRF 250F, Dust Rally

Big Trail

1. Ricardo Martins #6, Yamaha Ténéré 700, IMS Yamaha

2. Crispy Arriegada (ARG) #41, KTM Adventure 890R, Brasil Moto Tour

3. Tomaz Santos #34, BMW F900GS Pro, MSL Motorsport

Self

1. Marco Antônio Pereira #15, Yamaha WR 450F, Txai Experience

2. Michel Zuchelli #31, Honda CRF 450RX, Txai Experience

3. Felipe Rocha #26, KTM EXC 350F, Txai Experience

CRF Brasil até 250cc

1. Alexandre Valadares #29, Honda CRF 250F, Honda Racing

2. Christian Constantini #20, Honda CRF 250F, Txai Experience

3. Izac Andrade #21, Honda CRF 250F, Dust Rally

Quadriciclo

1. Marcelo Medeiros #61, Yamaha Raptor 700R, Meds Racing, (1)QDA, 28h41min05

2. Hélio Pessoa #63, Yamaha Raptor 700R, Fifth Avenue Racing, (2)QDA, 31h24min14

3. Felipe Viana #62, Yamaha Raptor 700R, VF Rally Team, (3)QDA, 32h09min37

UTV

Gabriel Varela (E) e Michael Masson fizeram a festa na UTV1

UTV Ultimate

1. Zé Hélio / Ramon Sacilotti #106, Can-Am Maverick R, HPS

2. Rodrigo Varela / Matheus Mazzei #102, Can-Am Maverick R, Varela Rally

3. Francesco Franciosi / Egon Franciosi #116, Can-Am Maverick R, Cotton Racing

UTV1

1. Gabriel Varela / Michael Masson #155, Can-Am Maverick R, Varela Rally

2. Douglas Carassa / Cláudio Rieser #184, Can-Am Maverick R, Bianchini Rally

3. Otávio Hort Filho / Ivo Mayer #118, Can-Am Maverick R, MH Racing

UTV2

1. Leo Beleza / Solon Mendes #109, Polaris RZR Pro R, Quadritec

2. Valentina Franciosi / Wellington Rezende #144, Polaris RZR Pro R, Cotton Racing

3. Leonardo Castro / Rogério Almeida #140, Polaris RZR Pro R, C3 Racing

UTV3

1. Fábio Beal / Júnior Mendonça #162, Can-Am Maverick X3, Four Rally Team

2. Daniel Gatto / Lucas Gatto #173, Can-Am Maverick X3, Dango Racing

3. Alfeu de Castro / Lincoln Ferreira #148, Can-Am Maverick X3, Mammoth Rally Tires

UTV Over Pro

1. Marcos Moraes / Fábio Pedroso #145, Can-Am Maverick R, MEM Motorsport

2. Marcos Finato / Guilherme Holanda #170, Can-Am Maverick R, Bianchini Rally

3. Ygor Moura / Arthur Carneiro #139, Can-Am Maverick R, Varela Rally

UTV Over 50

1. Nadimir Kayser / Filipe Bianchini #161, Can-Am Maverick X3, Chico Racing

2. Luiz Parente / Ricardo Amorim #133, Can-Am Maverick X3, Smart Rally Team

3. Rufino Neto / Renan Félix #128, Can-Am Maverick, Prohospital Rally Team

Carro

Vitória de Cristiano Batista e Fausto Mota na Stock (Carro)

Ultimate T1+

1. Marcos Baumgart /Kleber Cincea #303, Toyota GR Hilux DKR T1+, Sizmic Racing

2. Mauro Guedes / Edu Bampi #314, Toyota GR Hilux DKR T1+, RMattheis

3. Marcelo Gastaldi / Cadu Sachs #302, Century CR7, Baja Tek

Ultimate T1.1

1. Flávio Lunardi / Fred Budtikevitz #331, Ford Ranger V8, Bulldog Racing

2. Glauber Fontoura / Fernando Abe #311, Toyota Hilux V8 IMA, GP Racing

3. Luiz Nacif / Erick Rocha #318, Ford Ranger V8, Sizmic Racing

Ultimate BR

1. Pedro Queirolo / Lauro Sobreira #348, Buggy Giaffone V8

2. Mario Marcondes / Artemio Pauluci #360, Ford Ranger V8, Braço Curto MotorSport

3. Pedro Prado / Josi Koerich #326, Ford Ranger V8, Sizmic Racing

Ultimate Pro

1. Cristiano Rocha / Anderson Geraldi #371, Mitsubishi L200 Triton, Atvos Bioracing

Ultimate SP

1. Pedro Marcondes / Celso Watashi #363, Mitsubishi L200 Triton, Braço Curto MotorSport

2. Fábio Cadasso / Marcus Chagas #342, Mitsubishi L200 Triton, RMattheis

3. Ricardo Aguiar / Tony Modesto #390, Mitsubishi L200 Triton, Cajupi Racing Team

Stock

1. Cristiano Batista / Fausto Mota #380, Ford Ranger Raptor, Transmáquinas Racing

2. Gabriel Boff / Vitor Hugo Boff #340, Mitsubishi Pajero TR4, Atvos Bioracing

3. Hugo Boff / Fernando Boff #361, Mitsubishi Pajero TR4, Atvos Bioracing

Challenger (UTV T3)

1. Lélio Jr. / Weberth Moreira #321, Can-Am Maverick R, Fifi Rally Team

2. Óscar Santos / Mirna Martinez (PAR), Can-Am Maverick R, Puma Racing

3. Igor Melo / Rodrigo Mello #333, Can-Am Maverick R, TR2 Powersports

SSV

1. Patrícia Palma / Alison Pedroso #368, Polaris RZR Pro R, MSL Motorsport

2. Raquel Stein / Christina Xavier #387, Polaris RZR Pro R, FIA Girls on Track BR / MSL Motorsport

Classic

1. Rodrigo Khezam / Fred Mol #373, Mitsubishi L200 RS, GP Racing

Triton Sport R

1. José Carlos Schorr / José Carlos Bondan Schorr #367, Mitsubishi Triton Sport R, Bertolini Racing

2. Paulo Bertolini / Anderson Bertolin #337, Mitsubishi Triton Sport R, Bertolini Racing

3. Josélio Barreto / Leonardo Borcath #338, Mitsubishi Triton Sport R, Bertolini Racing

