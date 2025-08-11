Confira a classificação final do Rally dos Sertões em todas as categorias
A competição do Rally dos Sertões 2025 não se resumiu à classificação geral nas quatro modalidades (Moto, Carro, UTV e Quadriciclo). O roteiro de 3.334 km que ligou Goiânia (GO) a Marechal Deodoro (AL) de 26 de julho a 3 de agosto testou pilotos e navegadores divididos em 25 categorias.
A 33ª edição do maior rally das Américas ainda contou com disputas paralelas, que não integram o regulamento do Brasileiro de Rally Raid das confederações brasileiras de Automobilismo (CBA) e Motociclismo (CBM).
Ricardo Martins venceu na Over 45 e na Big Trail
Entre os carros, foi o caso da Triton Sport R, reservada aos modelos de mesmo nome da Mitsubishi e inscritos na categoria Stock. Ou da Classic, que fez sua estreia este ano no Sertões Petrobras, aberta a veículos lançados a venda até 2005.
No melhor espírito da proposta de reunir máquinas que fizeram história no Rally dos Sertões, os vencedores Rodrigo Khezam / Fred Mol contaram com a picape Mitsubishi L200 RS vitoriosa na classificação geral em 2006, inclusive com a decoração original.
Sobre duas rodas, a Self reuniu mais uma vez os guerreiros do rally. Nela, apenas os próprios pilotos, que dormiram em barracas, puderam cuidar da manutenção das motocicletas. A Big Trail reuniu as aventureiras e maxienduro, cada vez mais presentes nas trilhas e competições - Yamaha, Ducati e BMW estiveram em ação e, com a adesão positiva (oito participantes), a CBM estuda transformá-la em categoria permanente no Brasileiro 2026.
Confira a classificação final do Rally dos Sertões em todas as categorias:
Moto
Marco Antônio Pereira conquistou a Self (Moto)
Moto 1
1. Tosha Schareina (ESP) #68, Honda CRF 450 Rally, Honda Racing
2. João Torres #36, GasGas EC 500F, Txai Experience
3. Martin Duplessis (ARG) #3, Honda CRF 450RX, Honda Racing
Moto 2
1. Gabriel Bruning #5, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha
2. Guilherme Bissotto #22, Yamaha WR 450F, Txai Experience
3. Augusto Sartori #40, Honda CRF 450RX, Txai Experience
Moto 3
1. Tiago Wernersbach #7, Honda CRF 450RX, Honda Racing
2. Flaviano Tiepo #46, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha
3. Misael Amariz #54, GasGas EC 450F, Txai Experience
Moto Over 45
1. Ricardo Martins #6, Yamaha Ténéré 700, IMS Yamaha
2. Luciano Gomes #8, Yamaha WR 450F, IMS Yamaha
3. Marco Antônio Pereira #15, Yamaha WR 450F, Txai Experience
Moto Brasil
1. Alexandre Valadares #29, Honda CRF 250F, Honda Racing
2. Christian Constantini #20, Honda CRF 250F, Txai Experience
3. Izac Andrade #21, Honda CRF 250F, Dust Rally
Big Trail
1. Ricardo Martins #6, Yamaha Ténéré 700, IMS Yamaha
2. Crispy Arriegada (ARG) #41, KTM Adventure 890R, Brasil Moto Tour
3. Tomaz Santos #34, BMW F900GS Pro, MSL Motorsport
Self
1. Marco Antônio Pereira #15, Yamaha WR 450F, Txai Experience
2. Michel Zuchelli #31, Honda CRF 450RX, Txai Experience
3. Felipe Rocha #26, KTM EXC 350F, Txai Experience
CRF Brasil até 250cc
1. Alexandre Valadares #29, Honda CRF 250F, Honda Racing
2. Christian Constantini #20, Honda CRF 250F, Txai Experience
3. Izac Andrade #21, Honda CRF 250F, Dust Rally
Quadriciclo
1. Marcelo Medeiros #61, Yamaha Raptor 700R, Meds Racing, (1)QDA, 28h41min05
2. Hélio Pessoa #63, Yamaha Raptor 700R, Fifth Avenue Racing, (2)QDA, 31h24min14
3. Felipe Viana #62, Yamaha Raptor 700R, VF Rally Team, (3)QDA, 32h09min37
UTV
Gabriel Varela (E) e Michael Masson fizeram a festa na UTV1
UTV Ultimate
1. Zé Hélio / Ramon Sacilotti #106, Can-Am Maverick R, HPS
2. Rodrigo Varela / Matheus Mazzei #102, Can-Am Maverick R, Varela Rally
3. Francesco Franciosi / Egon Franciosi #116, Can-Am Maverick R, Cotton Racing
UTV1
1. Gabriel Varela / Michael Masson #155, Can-Am Maverick R, Varela Rally
2. Douglas Carassa / Cláudio Rieser #184, Can-Am Maverick R, Bianchini Rally
3. Otávio Hort Filho / Ivo Mayer #118, Can-Am Maverick R, MH Racing
UTV2
1. Leo Beleza / Solon Mendes #109, Polaris RZR Pro R, Quadritec
2. Valentina Franciosi / Wellington Rezende #144, Polaris RZR Pro R, Cotton Racing
3. Leonardo Castro / Rogério Almeida #140, Polaris RZR Pro R, C3 Racing
UTV3
1. Fábio Beal / Júnior Mendonça #162, Can-Am Maverick X3, Four Rally Team
2. Daniel Gatto / Lucas Gatto #173, Can-Am Maverick X3, Dango Racing
3. Alfeu de Castro / Lincoln Ferreira #148, Can-Am Maverick X3, Mammoth Rally Tires
UTV Over Pro
1. Marcos Moraes / Fábio Pedroso #145, Can-Am Maverick R, MEM Motorsport
2. Marcos Finato / Guilherme Holanda #170, Can-Am Maverick R, Bianchini Rally
3. Ygor Moura / Arthur Carneiro #139, Can-Am Maverick R, Varela Rally
UTV Over 50
1. Nadimir Kayser / Filipe Bianchini #161, Can-Am Maverick X3, Chico Racing
2. Luiz Parente / Ricardo Amorim #133, Can-Am Maverick X3, Smart Rally Team
3. Rufino Neto / Renan Félix #128, Can-Am Maverick, Prohospital Rally Team
Carro
Vitória de Cristiano Batista e Fausto Mota na Stock (Carro)
Ultimate T1+
1. Marcos Baumgart /Kleber Cincea #303, Toyota GR Hilux DKR T1+, Sizmic Racing
2. Mauro Guedes / Edu Bampi #314, Toyota GR Hilux DKR T1+, RMattheis
3. Marcelo Gastaldi / Cadu Sachs #302, Century CR7, Baja Tek
Ultimate T1.1
1. Flávio Lunardi / Fred Budtikevitz #331, Ford Ranger V8, Bulldog Racing
2. Glauber Fontoura / Fernando Abe #311, Toyota Hilux V8 IMA, GP Racing
3. Luiz Nacif / Erick Rocha #318, Ford Ranger V8, Sizmic Racing
Ultimate BR
1. Pedro Queirolo / Lauro Sobreira #348, Buggy Giaffone V8
2. Mario Marcondes / Artemio Pauluci #360, Ford Ranger V8, Braço Curto MotorSport
3. Pedro Prado / Josi Koerich #326, Ford Ranger V8, Sizmic Racing
Ultimate Pro
1. Cristiano Rocha / Anderson Geraldi #371, Mitsubishi L200 Triton, Atvos Bioracing
Ultimate SP
1. Pedro Marcondes / Celso Watashi #363, Mitsubishi L200 Triton, Braço Curto MotorSport
2. Fábio Cadasso / Marcus Chagas #342, Mitsubishi L200 Triton, RMattheis
3. Ricardo Aguiar / Tony Modesto #390, Mitsubishi L200 Triton, Cajupi Racing Team
Stock
1. Cristiano Batista / Fausto Mota #380, Ford Ranger Raptor, Transmáquinas Racing
2. Gabriel Boff / Vitor Hugo Boff #340, Mitsubishi Pajero TR4, Atvos Bioracing
3. Hugo Boff / Fernando Boff #361, Mitsubishi Pajero TR4, Atvos Bioracing
Challenger (UTV T3)
1. Lélio Jr. / Weberth Moreira #321, Can-Am Maverick R, Fifi Rally Team
2. Óscar Santos / Mirna Martinez (PAR), Can-Am Maverick R, Puma Racing
3. Igor Melo / Rodrigo Mello #333, Can-Am Maverick R, TR2 Powersports
SSV
1. Patrícia Palma / Alison Pedroso #368, Polaris RZR Pro R, MSL Motorsport
2. Raquel Stein / Christina Xavier #387, Polaris RZR Pro R, FIA Girls on Track BR / MSL Motorsport
Classic
1. Rodrigo Khezam / Fred Mol #373, Mitsubishi L200 RS, GP Racing
Triton Sport R
1. José Carlos Schorr / José Carlos Bondan Schorr #367, Mitsubishi Triton Sport R, Bertolini Racing
2. Paulo Bertolini / Anderson Bertolin #337, Mitsubishi Triton Sport R, Bertolini Racing
3. Josélio Barreto / Leonardo Borcath #338, Mitsubishi Triton Sport R, Bertolini Racing