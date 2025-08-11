Topo

Com vitória sobre o Paraguai, Seleção sub-20 encerra 2ª fase da preparação para o Mundial

11/08/2025 23h27

Nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira sub-20 visitou o Paraguai no Centro de Alto Rendimento do Futebol Feminino, venceu por 2 a 1 e encerrou a segunda fase de sua preparação para o Mundial da categoria. Bruno Alves e Isaque balançaram as redes para a Amarelinha.

Este foi o segundo triunfo seguido do Brasil contra os paraguaios. Isso porque as seleções duelaram na última segunda, e o jogo também terminou com vitória brasileira, mas por 2 a 0. Na ocasião, os gols da equipe de Ramon Menezes foram marcados por João Cruz e Erick Belé.

A partida amistosa desta segunda concluiu a segunda fase de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo sub-20, programada para ocorrer entre setembro e outubro deste ano, no Chile.

O jogo

O Brasil saiu na frente no fim da primeira etapa, quando João Cruz cobrou escanteio e encontrou Bruno Alves, que desviou e abrir o placar.

Na etapa final, o Brasil ampliou com Isaque, que recebeu de Gabriel Carvalho e, frente a frente com o goleiro, concluiu firme para marcar. Já nos minutos finais, os mandantes diminuíram a diferença com um gol de cabeça após cobrança de falta.

