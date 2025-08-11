Topo

Esporte

Com gol brasileiro, Porto bate Vitória de Guimarães na estreia pelo Português

11/08/2025 18h52

Nesta segunda-feira, o Porto venceu o Vitória de Guimarães por 3 a 0, pela primeira rodada do Campeonato Português, no Estádio do Dragão. O brasileiro Pepê e o espanhol Samu (2) marcaram os gols que garantiram o triunfo aos mandantes.

Com o resultado, o Porto conquista os três primeiros pontos na competição e, pelo saldo de gols, ocupa a segunda posição. Já o Vitória de Guimarães começa no último lugar.

O próximo confronto das equipes será pela segunda rodada do Português. O Porto visita o Gil Vicente na segunda-feira que vem, às 16h15 (de Brasília). Já o Vitória de Guimarães recebe o Estoril no sábado, às 14h.

Os gols

Antes da bola rolar no Estádio do Dragão, jogadores e torcedores prestaram homenagem a Jorge Costa, antigo capitão do Porto e ex-diretor de futebol, que faleceu na última terça-feira, aos 53 anos, vítima de duas paradas cardiorrespiratórias.

O Porto abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Após recuperação de bola no campo de defesa, os donos da casa iniciaram o contra-ataque e Borja Sainz acionou Pepê, que marcou de cavadinha, na saída do goleiro Charles.

Aos 21 minutos, Samu chegou a ampliar a vantagem com passe de Pepê, mas o brasileiro estava em posição de impedimento e o gol acabou anulado.

Samu balançou as redes novamente aos 32 minutos. Após cobrança curta de escanteio pelo lado direito, Alberto Costa cruzou na área e o centroavante espanhol cabeceou para o gol.

Aos 34 minutos, Samu anotou o segundo dele e o terceiro do Porto. Stephen Eustáquio chutou de fora da área e Charles espalmou para o meio da área, facilitando para o artilheiro do jogo. Eustáquio ainda teve um gol anulado no final. 

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

CBF ouve sugestões e promete apresentar modelo de fair play financeiro em novembro

América de Cali x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Atlético Nacional x São Paulo: veja prováveis escalações e mais informações do jogo pela Libertadores

Fortaleza x Vélez: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

Melo e Zverev estreiam com vitória e avançam às oitavas do Masters 1000 de Cincinnati

Palmeiras x Cruzeiro: semifinal do Brasileirão sub-20 terá entrada gratuita no Allianz Parque

Leila Pereira tem razão sobre todo clube virar SAF? Alicia e Milly debatem

Queda de energia paralisa Masters 1000 de Cincinnati e atrasa jogo de Fonseca

Dorival faz duas mudanças no Corinthians para jogo contra o Juventude; veja escalações

Com desfalques, Corinthians ativa 'modo mistão' para enfrentar Juventude

Na Colômbia, Fluminense fecha preparação para pegar o América de Cali; veja provável escalação