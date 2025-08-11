Com gol brasileiro, Porto bate Vitória de Guimarães na estreia pelo Português

Nesta segunda-feira, o Porto venceu o Vitória de Guimarães por 3 a 0, pela primeira rodada do Campeonato Português, no Estádio do Dragão. O brasileiro Pepê e o espanhol Samu (2) marcaram os gols que garantiram o triunfo aos mandantes.

Com o resultado, o Porto conquista os três primeiros pontos na competição e, pelo saldo de gols, ocupa a segunda posição. Já o Vitória de Guimarães começa no último lugar.

O próximo confronto das equipes será pela segunda rodada do Português. O Porto visita o Gil Vicente na segunda-feira que vem, às 16h15 (de Brasília). Já o Vitória de Guimarães recebe o Estoril no sábado, às 14h.

Os gols

Antes da bola rolar no Estádio do Dragão, jogadores e torcedores prestaram homenagem a Jorge Costa, antigo capitão do Porto e ex-diretor de futebol, que faleceu na última terça-feira, aos 53 anos, vítima de duas paradas cardiorrespiratórias.

O Porto abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Após recuperação de bola no campo de defesa, os donos da casa iniciaram o contra-ataque e Borja Sainz acionou Pepê, que marcou de cavadinha, na saída do goleiro Charles.

Aos 21 minutos, Samu chegou a ampliar a vantagem com passe de Pepê, mas o brasileiro estava em posição de impedimento e o gol acabou anulado.

Samu balançou as redes novamente aos 32 minutos. Após cobrança curta de escanteio pelo lado direito, Alberto Costa cruzou na área e o centroavante espanhol cabeceou para o gol.

Aos 34 minutos, Samu anotou o segundo dele e o terceiro do Porto. Stephen Eustáquio chutou de fora da área e Charles espalmou para o meio da área, facilitando para o artilheiro do jogo. Eustáquio ainda teve um gol anulado no final.