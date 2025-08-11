Topo

Esporte

Com desfalques, Corinthians ativa 'modo mistão' para enfrentar Juventude

Talles Magno será titular no lugar de Memphis Depay - Thiago Ribeiro/AGIF
Livia Camillo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/08/2025 19h02

O Corinthians ativou o "modo mistão" na noite de hoje, com duas mudanças importantes contra o Juventude, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 20h.

Dorival escalou o Timão com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Yuri Alberto.

O técnico não terá Memphis Depay e André Carrillo, que se machucaram no Derbi. Enquanto o atacante sofreu uma lesão muscular no posterior da coxa direita, o meia teve um problema ligamentar no tornozelo esquerdo — e precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico. Memphis será baixa por pelo menos um mês, e Carrillo pode ficar fora até o fim do ano.

Além das importantes peças, Dorival também não conta com o volante Maycon e o lateral Hugo, ambos em transição física.

Neste cenário, Breno Bidon e Talles Magno ganharam vagas na titularidade, opções que podem ser mantidas até o fim de semana, a depender da possibilidade do atacante Vitinho estrear contra o Bahia, na Neo Química Arena.

O Juventude vai a campo com: Ruan Carneiro; Reginaldo, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Taliari, Gabriel Veron e Gilberto.

