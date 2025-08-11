Com De La Cruz em campo, Flamengo inicia preparação para pegar o Internacional

O Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, e iniciou a preparação para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Internacional. As equipes se enfrentam na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

A boa notícia do treino ficou por conta de Nico de La Cruz. O meio-campista, que utilizou uma proteção no joelho esquerdo, treinou normalmente com o elenco e pode ser relacionado para o duelo com o Colorado.

Ele não entra em campo desde o dia 16 de julho, quando atuou por 27 minutos na derrota do Flamengo para o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste período, o uruguaio teve sua relação com o time rubro-negro estremecida após José Luiz Runco, ex-médico do clube, afirmar que o meia possui um problema crônico no joelho.

Danilo também marcou presença no gramado do Ninho do Urubu. Porém, o zagueiro participou de atividades comandadas pelos preparadores físicos do clube. Sem atuar desde a vitória do Rubro-Negro sobre o Fluminense, por 1 a 0, no dia 20 de julho, o defensor apresentou progresso na recuperação da lesão na coxa direita.

Para a partida, o técnico Filipe Luís não poderá contar com Arrascaeta, que está suspenso e não atuará nesta quarta-feira.

O Flamengo fecha a preparação para o duelo contra o Internacional na tarde desta terça-feira. O treino está marcado para as 15h30, novamente no Ninho do Urubu.