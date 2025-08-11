Com confronto direto, trio busca reabilitação para se aproximar do G-4 da Série B

Dois jogos darão sequência na 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e os quatro times buscam se reencontrar com a vitória nesta segunda-feira. Criciúma, Athletico e Vila Nova miram se aproximar do G-4, enquanto o Paysandu quer deixar a zona de rebaixamento.

Às 19h, Criciúma e Athletico fazem confronto direto no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Os catarinenses vinham de excelente sequência, com um empate e quatro vitórias seguidas, mas perderam na última rodada para o Operário, por 1 a 0, fora de casa. Como mandante, porém, venceu as duas últimas: Ferroviária (2 a 1) e Cuiabá (1 a 0). Assim, tem 29 pontos e iniciou a rodada em sétimo lugar.

Já o Athletico, apesar de chegar motivado após eliminar o São Paulo nas oitavas da Copa do Brasil, não vive bom momento. Favorito antes do início da competição, o time paranaense está há cinco jogos sem vencer, sendo duas derrotas e três empates seguidos. Com 26 pontos, iniciou a rodada na modesta 11ª colocação.

Mais tarde, às 21h30, é a vez de Paysandu e Vila Nova se enfrentarem na Curuzu, em Belém (PA). O Vila Nova, com 27 pontos, também quer se aproximar do G-4. O time busca reabilitação depois de sofrer duas derrotas seguidas, para Volta Redonda e Coritiba, ambas por 2 a 1. Os maus resultados chegam após boa sequência de cinco jogos invicto, sendo três vitórias.

Já o Paysandu amarga a vice-lanterna (19º) com 21 pontos. O time, porém, vem reagindo bem e está há nove jogos invicto, sendo quatro vitórias e cinco empates. Apesar disso, não vence há três jogos, pois ficou no 1 a 1 contra Amazonas, Athletic-MG e Athletico.

A 21ª rodada só será finalizada na terça-feira, às 19h30, com o duelo entre CRB, que tem 25 pontos, e Athletic, com 24. Eles jogarão no Rei Pelé, em Maceió (AL).

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

19h

Criciúma x Athletico-PR

21h30

Paysandu x Vila Nova