Clube Top 100 faz sua estreia no SP Open

11/08/2025 12h36

A iniciativa que celebra a história do tênis brasileiro chega ao SP Open. O Clube Top 100, que há oito anos faz parte do Rio Open, também estará presente em São Paulo, abrindo as portas do WTA da maior cidade das Américas para os tenistas brasileiros que integraram o Top 100 do ranking mundial.

Inspirado no "Last 8 Club" de Wimbledon, o Clube Top 100 do SP Open convida todos os tenistas brasileiros que já estiveram entre os 100 melhores do mundo, tanto em simples quanto em duplas (masculino e feminino), para fazer parte da primeira edição do torneio, que marca o retorno do Brasil ao calendário de elite do tênis feminino.

Além de prestigiar grandes estrelas do circuito da WTA em quadra e contar com um acompanhante, os integrantes do Clube Top 100 também terão credencial de acesso ao Players Guest Area, espaço exclusivo para convidados dos jogadores.

Atualmente, mais de 60 tenistas brasileiros integram o clube. Entre os nomes estão Maria Esther Bueno, Dadá Vieira, Patrícia Medrado, Teliana Pereira, Niege Dias, Luisa Stefani, Beatriz Haddad Maia, Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni, Thomaz Koch, Carlos Kirmayr, Cassio Motta, Bruno Soares, Marcelo Melo, João Fonseca e muitos outros.

SP Open: edição inaugural

A edição inaugural do SP Open acontecerá entre os dias 6 e 14 de setembro, no Parque Villa-Lobos, e contará com um verdadeiro esquadrão brasileiro já confirmado:

  • Beatriz Haddad Maia (número 1 do Brasil);

  • Luisa Stefani e Laura Pigossi (medalhistas de bronze nas duplas femininas dos Jogos Olímpicos de Tóquio);

  • Carol Meligeni (bronze nas duplas femininas dos Jogos Pan-Americanos de 2019);

  • Ingrid Martins (Top 100 do ranking de duplas da WTA);

  • As jovens promessas Victoria Barros e Nauhany Silva.

Lista de brasileiros que integram o Clube Top 100

Simples

Maria Esther Bueno - In Memoriam

Gustavo Kuerten - 1º

Beatriz Haddad Maia - 10ª

Thomaz Bellucci - 21º

Thomaz Koch - 24º

Fernando Meligeni - 25º

Luiz Mattar - 29º

Marcos Hocevar - 30º

Niege Dias - 31ª

Jaime Oncins - 34º

Carlos Kirmayr - 36º

Teliana Pereira - 43ª

Flávio Saretta - 44º

João Fonseca - 47º

Patrícia Medrado - 48ª

Cássio Motta - 48º

Ricardo Mello - 50º

André Sá - 55º

Marcos Daniel - 56º

Thiago Wild - 58º

Thiago Monteiro - 61º

Rogério Dutra Silva - 63º

Júlio Góes - 68º

Cláudia Monteiro - 72ª

João Soares - 74º

Andrea Vieira - 76ª

Givaldo Barbosa - 78º

Edison Mandarino - 81º

Ivan Kley - 81º

Thiago Alves - 88º

Roger Guedes - 89º

Danilo Marcelino - 91º

Fernando Roese - 92º

Alexandre Simoni - 96º

Gisele Miró - 99ª

Laura Pigossi - 100ª

Duplas

Marcelo Melo - 1º

Bruno Soares - 2º

Cássio Motta - 4º

Carlos Kirmayr - 6º

Patrícia Medrado - 9ª

Luisa Stefani - 9ª

Beatriz Haddad Maia - 10ª

André Sá - 17º

Jaime Oncins - 22º

Rafael Matos - 26º

Givaldo Barbosa - 32º

Fernando Meligeni - 34º

Marcelo Demoliner - 34º

Gustavo Kuerten - 38º

Ricardo Acioly - 46º

Ingrid Martins - 47ª

Fernando Romboli - 48º

João Soares - 49º

Franco Ferreiro - 53º

Orlando Luz - 54º

Luiz Mattar - 55º

Ivan Kley - 56º

Thomaz Koch - 60º

Mauro Menezes - 62º

Thomaz Bellucci - 70º

Danilo Marcelino - 73º

Flávio Saretta - 78º

Felipe Meligeni - 75º

Daniel Melo - 79º

César Kist - 79º

Nelson Aerts - 80º

Fernando Roese - 81º

José Carlos Schmidt - 82º (In Memoriam)

Cláudia Monteiro - 82ª

Dácio Campos - 82º

Rogério Dutra Silva - 84º

Marcos Hocevar - 86º

André Ghem - 88º

Niege Dias - 89ª

Marcelo Zormann - 92º

Vanessa Menga - 93ª

Paula Gonçalves - 95ª

Antônio Prieto - 95º

Fabrício Neis - 96º.

