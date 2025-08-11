Cleber elogia defesa do Santos em meio a problemas e revela teste com Schmidt na zaga

O Santos vive uma fase difícil no sistema defensivo. João Basso e Luan Peres se lesionaram e Zé Ivaldo saiu dos planos. Assim, na vitória sobre o Cruzeiro, neste domingo, o técnico Cleber Xavier teve que escalar uma dupla de zaga inédita no seu comando, com Luisão e Gil.

O treinador desconversou sobre a possibilidade de buscar um novo zagueiro no mercado e fez questão de elogiar o sistema defensivo em meio aos problemas.

"Eu não vou falar dessa questão. Ela é interna. A gente trabalha para buscar tornar o grupo cada vez mais forte. O Gil um tempo sem jogar fez um bom jogo contra o Juventude. Hoje, a lesão do Luan, que vinha fazendo uma boa dupla com o Basso. O Luisão tem grande potencial. Foi o primeiro jogo que os dois fizeram juntos. Conseguimos sustentar. O Brazão fez defesas importantes, mas menos que nos outros jogos. Gostei do Luisão e do Gil. Vamos tentar recuperar o Luan. O Ananias e Alencar, da base, estão bem também, mas são jovens", disse.

Cleber, aliás, revelou que testou João Schmidt como zagueiro durante a última semana. O volante, porém, não chegou a exercer a função no Mineirão. Ele entrou já na reta final, para ajudar a segurar a vitória.

"Treino o Schmidt como zagueiro também essa semana. Gostei dos treinos", relatou.

João Basso está fora desde o dia 30, quando teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor esquerdo. Já Luan Peres teve um edema de partes moles do pé esquerdo na vitória sobre o Juventude. O zagueiro realizou tratamento intensivo durante a semana, apresentou melhora e foi relacionado para a partida contra o Cruzeiro. Mas, após testes no pré-jogo, apresentou desconforto na região e foi cortado do banco de reservas.

O Departamento Médico ainda conta com Willian Arão. O volante está em transição física depois de sofrer um edema muscular na região da panturrilha direita.

"Vamos conversar com o DM. Temos três jogadores importantes lá. Vamos ver se conseguimos tê-los contra o Vasco. Será um jogo duro. Esses times que estão em baixo também são grandes clubes, com jogadores qualificados. O Vasco tem um grande treinador, que é o Diniz, um amigo que respeito muito. Vai ser duro", analisou Cleber.

"Temos cinco dias de trabalho e vamos procurar fazer o nosso melhor. Vai ser no Morumbis de novo, espero que tenha ainda mais gente. Vamos ter dificuldades ainda, não estamos onde queremos. Mas queremos buscar mais uma vitória para ter uma sequência de três", finalizou.

O Alvinegro Praiano está na 14ª colocação, com 21 pontos, abrindo cinco em relação ao Vasco, que empatou com o Atlético-MG e abre o Z4.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vasco no Morumbis, pela 20ª rodada da Série A.