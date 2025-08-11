Topo

City negocia atletas e abre espaço no elenco para tentar ter Rodrygo

11/08/2025 09h45

O Manchester City vem fazendo uma reformulação em seu elenco antes do início da próxima temporada. O clube negociou Jack Grealish com o Everton, pode vender Savinho ao Tottenham e James McAtee ao Nottingham Forest. Com tantas saídas, os Citizens terão orçamento e espaço no elenco suficientes para tentar a contratação do brasileiro Rodrygo.

O jogador do Real Madrid perdeu o status de titular após a chegada do técnico Xabi Alonso e foi pouco utilizado na Copa do Mundo de Clubes, fato que repercutiu bastante, uma vez que Rodrygo se recuperou de lesão a tempo e só não ganhou mais minutos no torneio exclusivamente por uma opção técnica do treinador.

Justamente por isso, especulações sobre uma saída de Rodrygo do Real Madrid tomaram conta do noticiário esportivo. Clubes como Arsenal e Liverpool foram vinculados como o possível destino do meia-atacante brasileiro, mas, pelo menos por enquanto, nada foi definido.

Com o Manchester City entrando nas negociações, opções não faltam para Rodrygo, caso ele realmente decida deixar o Real Madrid por falta de prestígio com o novo treinador da equipe espanhola.

O Real Madrid, por sua vez, não deverá dificultar a saída do jogador, desde que ele deixe claro que esse é o seu desejo. No entanto, a quantia pedida pelo clube para liberar um dos jogadores mais importantes do elenco não será baixa - veículos europeus estimam que o presidente Florentino Pérez deverá pedir algo em torno de 100 milhões de euros para vender Rodrygo.

