Do Bronx sobe o tom e detona rivais de divisão no UFC: "Cutucam e depois correm"

Depois de ver sua escalação para liderar o card do UFC Rio gerar muitos questionamentos por parte da comunidade do MMA, Charles Oliveira decidiu vir a público explicar sua decisão de voltar a atuar no evento marcado para o dia 11 de outubro, na 'Cidade Maravilhosa'. E um dos temas que 'Do Bronx' fez questão de esclarecer - e que gerou algumas críticas - foi a escolha do seu adversário para o show, o 10º colocado do ranking peso-leve (70 kg) Rafael Fiziev.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, o sempre ponderado Charles Do Bronx subiu o tom e culpou seus rivais de divisão pela falta de opções na hora de escolher seu adversário no UFC Rio. De acordo com o ex-campeão até 70 kg do Ultimate, nenhum dos seus concorrentes no topo da categoria dos leves aceitaria enfrentá-lo em sua terra natal - e inclusive, alguns deles chegaram a recusar a luta, segundo o paulista.

"Quem dos top ia vir lutar comigo no Brasil? Nenhum deles ia vir lutar comigo no Brasil. Sabe o que vai acontecer? Quando você soltar esse corte, um monte deles vai colocar: 'Eu iria, eu iria'. Só que, na realidade, foram oferecidos nomes para mim e eles não quiseram. Então, quando você soltar (esse corte), os caras vão colocar lá (na internet): 'Bunda mole! Eu quis e ele não quis'. Só que é mentira! A vida inteira foi dessa forma. Eles cutucam, falam bosta lá do outro lado, e quando eu falo 'vem, estou aqui', eles correm para o outro lado", disparou Charles.

Críticas a Dan Hooker

Apesar de não abrir o jogo sobre quais rivais teriam recusado o confronto no Rio de Janeiro, dia 11 de outubro, Charles apontou Dan Hooker - 6º colocado no ranking peso-leve do UFC - como um dos atletas da categoria que costumam evitar enfrentá-lo. O neozelandês, inclusive, é um dos atletas mais ativos nas redes sociais, sempre disposto a provocar e desafiar seus colegas de divisão.

"(Ilia) Topuria acabou de me vencer, é o número 1 do ranking. Arman (Tsarukyan) está esperando a disputa pelo título. Justin Gaethje falou que só luta se for pelo cinturão. Max Holloway quebrou a mão. Dustin Poirier se aposentou. Qual dos outros viriam? (Dan Hooker?) Esse aí só fala, faz muito tempo. Essa novela aí já faz muitos anos. Ele falou, falou, falou, e nunca aconteceu. É só falação. Essa é a realidade. É um cara que fala um monte de besteira na internet, mas quando chama, (ele) não vai. Essa é a real", concluiu o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima'.

Ex-campeão peso-leve do Ultimate, Charles Do Bronx é um dos lutadores mais populares da organização - não só no Brasil, mas no mundo. Por isso, sua presença em um card 'Fight Night' - geralmente reservado para lutadores menos renomados - no Rio de Janeiro, em outubro, logo após ser nocauteado por Ilia Topuria em nova tentativa de recuperar o cinturão até 70 kg, foi recebida com surpresa por parte da comunidade das lutas.

