Topo

Esporte

CBF vai apresentar novo calendário em 60 dias com Estaduais reduzidos, diz Samir Xaud

Rio

11/08/2025 14h27

O presidente da CBF, Samir Xaud, fez a promessa nesta segunda-feira, 11, de apresentar em 60 dias a proposta de um novo calendário para o futebol brasileiro. A principal modificação deve ser a redução dos Estaduais para, no máximo, 11 datas.

O cartola falou rapidamente a jornalistas sobre a proposta, sem se aprofundar no assunto, em evento em um hotel no Rio, onde foi discutido o primeiro modelo nacional de Fair Play Financeiro a ser introduzido no futebol brasileiro.

Em maio, ele havia dito que o foco quanto às mudanças a partir do ano que vem será enxugar as datas dos Estaduais para tornar menos desgastante o calendário, alvo de constantes reclamações de técnicos e jogadores, que reivindicam período de descanso maior entre as partidas.

A proposta será apresentada para análise dos clubes e federações, mas, segundo disse Xaud recentemente, não há mais discussões. "Não tem negociações, serão 11 datas", afirmou. "O calendário brasileiro é muito cheio. Se não fizermos a redução, não vamos conseguir cumprir as tabelas".

O presidente entende que os Estaduais vão ter de se adequar às normas da CBF e que a provável alteração é benéfica a todos os envolvidos, sobretudo em 2026, ano da primeira edição ampliada da Copa do Mundo, com 48 seleções.

Nesta temporada, os Estaduais foram disputados com, no máximo, 16 datas, caso do Paulistão. Foram disputados com início mais cedo por causa do Mundial, a partir de 12 de janeiro, e encerrados em 27 de março.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Fuchs inicia transição, Veiga faz tratamento e Arthur celebra renovação com Palmeiras

De volta após lesão, Guilherme se destaca em vitória do Santos sobre o Cruzeiro; veja números

CBF vai apresentar novo calendário em 60 dias com Estaduais reduzidos, diz Samir Xaud

Fuchs inicia transição, Bruno Rodrigues treina, e Palmeiras se prepara para 8ªs da Libertadores

Santos abre pontos físicos de venda de ingressos para jogo contra o Vasco no Morumbis

UFC fecha acordo com nova emissora de TV e streaming por R$ 42 bilhões

Apresentado, goleiro Neto comenta disputa com John no Botafogo

Neto é apresentado e promete elevar nível da disputa no gol: 'Venho porque é o Botafogo'

Confira a classificação final do Rally dos Sertões em todas as categorias

Copa do Brasil: chaveamento será definido em sorteio; veja data e regras

UFC anuncia venda dos direitos de transmissão para a Paramount por R$ 42 bilhões