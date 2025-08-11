CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final da Série D; veja datas
A CBF divulgou, na noite desta segunda-feira, a tabela detalhada das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. 16 time seguem vivos em busca do título e do acesso à Terceira Divisão.
A fase será decidida em jogos de ida e volta. As equipes entram em campo a partir do próximo sábado, com partidas também no domingo e na segunda-feira. Já os embates decisivos acontecem nos dias 23 e 24 deste mês.
Em caso de igualdade no placar agregado das partidas, o classificado às quartas de final será definido nos pênaltis, ou seja, sem prorrogação após o término do jogo de volta.
Maranhão-MA, Central-PE, Manauara-AM, Asa-AL, Ceilândia-DF, Barra-SC, Rio Branco-ES, Inter de Limeira-SP, Imperatriz-MA, América-RN, Goiatuba-GO, Aparecidende-GO, Cianorte-PR, Mixto-MT, Santa Cruz-PE e Altos-PI disputam uma vaga nas quartas de final.
Veja os duelos das oitavas de final da Série D
Jogos de ida
- Maranhão-MA x Central-PE - 16/08 (sábado), no Castelão, em São Luís, às 16h (de Brasília)
- Manauara-AM x ASA-AL - 16/08 (sábado), no Ismael Benigno, em Manaus, às 16h
- Ceilândia-DF x Barra-SC - 16/08 (sábado), Abadião, em Ceilândia, às 16h
- Rio Branco-ES x Inter de Limeira-SP - 16/08 (sábado), no Kleber Andrade, Cariacica, às 17h
- Imperatriz-MA x América-RN - 17/08 (domingo), no Frei Epifânio, em Imperatriz, às 16h
- Goiatuba-GO x Aparecidende-GO - 17/08 (domingo), no Divino Garcia, em Goiatuba, às 16h
- Cianorte-PR x Mixto-MT - 17/08 (domingo), no Albino Turbay, em Cianorte, às 18h
- Santa Cruz-PE x Altos-PI - 18/08 (segunda-feira), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, às 20h30
Jogos de volta
- Aparecidende-GO x Goiatuba-GO - 23/08 (sábado), no Estádio Annibal B. de Toledo, em Aparecida de Goiânia, às 16h
- Inter de Limeira-SP x Rio Branco-ES - 23/08 (sábado), no Estádio Major Levy Sobrinho, Limeira, às 16h
- Barra-SC x Ceilândia-DF - 23/08 (sábado), na Arena Barra, Itajaí, às 16h
- ASA-AL x Manaura-AM - 23/08 (sábado), no Estádio Major Levy Sobrinho, em Arapiraca, às 18h
- Mixto-MT x Cianorte-PR - 23/08 (sábado), no Estádio Presidente Dutra, Cuiabá, às 18h
- Central-PE x Maranhão-PE - 24/08 (domingo), no Estádio Lacerdão, Caruaru, às 16h
- América-RN x Imperatriz-MA - 24/08 (domingo), na Arena das Dunas, em Natal, às 16h
- Altos-PI x Santa Cruz-PE - 24/08 (domingo), no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, às 18h