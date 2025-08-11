Topo

Esporte

CBF divulga lista de convocados da Seleção para Copa das Nações de futsal

11/08/2025 23h51

A CBF anunciou, nesta segunda-feira, a convocação oficial da Seleção Brasileira para a disputa da Copa das Nações. Sob o comando do técnico Marquinhos Xavier, foram escolhidos 15 jogadores que irão representar a Amarelinha no torneio, marcado para ocorrer entre 16 e 21 de setembro, em Brasília.

O Brasil se encontra no Grupo A, ao lado de Polônia e Guatemala. A outra chave, o Grupo B, é composta por França, Paraguai e Costa Rica. As duas melhores equipes de cada grupo avançarão às semifinais.

A delegação brasileira se reunirá no dia 14 de setembro para iniciar a preparação. A estreia da Seleção será no dia 16, enquanto a final está prevista para 21 de setembro, com todos os jogos sendo disputados na Arena BRB Nilson Nelson.

Confira a lista de convocados

GOLEIROS: Matheus M. (Jec Krona), Nicolas (Jaraguá) e Willian (Norilsk);

FIXOS: Lucas Gomes (Magnus), João Victor (Barcelona) e Marcelo (Semey);

ALAS: Marcel (El Pozo), Dyego (Al Ula), Wesley (Sporting), Arthur (Benfica), Matheus (Barcelona) e Felipe Valério (Sporting);

PIVÔS: Rocha (Sporting), Pito (Barcelona) e Fabinho (Palma).

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Santos perde para o Atlético-MG e sai atrás na semi da Série A2 do Brasileiro feminino

Luisa Stefani estreia com vitória no Masters 1000 de Cincinnati

CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final da Série D; veja datas

CBF divulga lista de convocados da Seleção para Copa das Nações de futsal

Vila Nova bate o Paysandu fora de casa e volta a vencer na Série B

Na estreia de Paulo Turra, Vila Nova bate o Paysandu e se reabilita na Série B

Palmeiras quer que Mancha Alviverde seja investigada por ataque na Academia de Futebol

Brasileirão: assista aos gols de todos os jogos da 19ª rodada do torneio

Com vitória sobre o Paraguai, Seleção sub-20 encerra 2ª fase da preparação para o Mundial

Dorival diz que 'está faltando algo' ao Corinthians, mas não fala o que é

São Paulo recorre a empréstimo de R$ 50 milhões para fluxo de caixa em meio à crise financeira