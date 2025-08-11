CBF divulga lista de convocados da Seleção para Copa das Nações de futsal

A CBF anunciou, nesta segunda-feira, a convocação oficial da Seleção Brasileira para a disputa da Copa das Nações. Sob o comando do técnico Marquinhos Xavier, foram escolhidos 15 jogadores que irão representar a Amarelinha no torneio, marcado para ocorrer entre 16 e 21 de setembro, em Brasília.

O Brasil se encontra no Grupo A, ao lado de Polônia e Guatemala. A outra chave, o Grupo B, é composta por França, Paraguai e Costa Rica. As duas melhores equipes de cada grupo avançarão às semifinais.

A delegação brasileira se reunirá no dia 14 de setembro para iniciar a preparação. A estreia da Seleção será no dia 16, enquanto a final está prevista para 21 de setembro, com todos os jogos sendo disputados na Arena BRB Nilson Nelson.

Confira a lista de convocados

GOLEIROS: Matheus M. (Jec Krona), Nicolas (Jaraguá) e Willian (Norilsk);

FIXOS: Lucas Gomes (Magnus), João Victor (Barcelona) e Marcelo (Semey);

ALAS: Marcel (El Pozo), Dyego (Al Ula), Wesley (Sporting), Arthur (Benfica), Matheus (Barcelona) e Felipe Valério (Sporting);

PIVÔS: Rocha (Sporting), Pito (Barcelona) e Fabinho (Palma).