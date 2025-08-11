CBF divulga áudio do VAR em gol anulado do Cruzeiro contra o Santos

A CBF divulgou, na noite deste domingo, o áudio do VAR do gol anulado do Cruzeiro contra o Santos, no Mineirão. O jogo, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com vitória dos paulistas, por 2 a 1.

Quando o placar ainda estava 1 a 1, Kaio Jorge chegou a colocar a Raposa na frente, porém Paulo Renato Moreira, responsável pelo VAR, recomendou revisão do lance, alegando uma falta de Matheus Pereira em Zé Rafael na origem da jogada.

"Claramente tem o contato na perna. Recomendo revisão por possível falta. Vou te mostrar uma perna que toca a panturrilha do jogar por trás. Em momento algum toca a bola", disse o VAR.

Wilton Pereira Sampaio, árbitro principal da partida, concordou com a análise e anulou o gol cruzeirense.

"Ele não toca a bola, claramente falta. Está claro para mim. Tem razão. Vou reiniciar o jogo com falta", respondeu o juiz.

Com a vitória, o Santos foi para a 14ª colocação, com 21 pontos, abrindo cinco em relação ao Vasco, que empatou com o Atlético-MG e abre a zona do rebaixamento. O Cruzeiro, por sua vez, estacionou nos 38, três a menos que o líder Flamengo.

O Peixe volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vasco no Morumbis, pela 20ª rodada da Série A. A Raposa visita o Mirassol na segunda-feira, às 20 horas, no Campos Maia.