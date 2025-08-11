CBF divulga áudio do VAR em gol anulado do Ceará contra o Palmeiras

A CBF divulgou, na noite deste domingo, os áudios do VAR de lances do duelo entre Palmeiras e Ceará, no Allianz Parque. O jogo, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com a vitória do Verdão, por 2 a 1.

Foram analisados dois lances durante o duelo. O primeiro deles ocorreu aos 22 minutos do segundo tempo, quando Flaco López dominou e a bola tocou no braço aberto de Willian Machado. Depois, aos 37 minutos da etapa complementar, Aylon marcou para o Ceará, mas o gol foi anulado após revisão do VAR.

O primeiro lance ocorreu quando o Vozão estava vencendo o duelo por 1 a 0. Após domínio de Flaco, a bola bateu no gramado e subiu, tocando no braço aberto de Willian Machado. O árbitro Lucas Paulo Torezin aguardou análise do árbitro de vídeo e deixou o lance seguir. Igor Junio Benevenuto de Oliveira, responsável pelo VAR, recomendou a revisão do lance.

Igor Junio Benevenuto de Oliveira: "Recomendo revisão de possível penal. Toque na mão, jogador ampliando espaço corporal e coloca a mão na bola".

Lucas Paulo Torezin: "É um movimento adicional e ele carrega a bola. Pênalti e cartão amarelo por ataque promissor, confere?".

Igor Junio Benevenuto de Oliveira: "Não. Não existe ataque promissor. Apenas pênalti".

Na cobrança, Flaco López igualou o placar no Allianz Parque.

O segundo lance ocorreu no final da partida, quando o Palmeiras estava vencendo por 2 a 1. Aylon recebeu passe de Galeano e igualou o placar no Allianz Parque. Após a marcação do gol dentro de campo, Igor Junio Benevenuto de Oliveira encontrou impedimento no lance.

Na análise, o VAR traçou as linhas no ombro do lateral Giay, último jogador da linha defensiva do Palmeiras, e no joelho do atacante Aylon. O processo do árbitro de vídeo levou cerca de um minuto e meio.

Enquanto a análise ocorria, o árbitro Lucas Paulo Torezin dizia aos jogadores que era um lance "ajustado" e que estavam "traçando as linhas".

Lucas Paulo Torezin: "Habilitado ou impedimento? Impedimento, confere?".

Igor Junio Benevenuto de Oliveira: "Impedimento confirmado. Decisão factual".

Com o gol anulado, o Palmeiras confirmou o triunfo por 2 a 1 e voltou a vencer após três partidas.

Fase do Palmeiras

O Verdão está na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo. A equipe de Abel Ferreira tem dois jogos a menos, devido à disputa da Copa do Mundo de Clubes.

Antes de pensar no próximo jogo do Brasileirão, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Universitario, no Monumental U, em Lima, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.