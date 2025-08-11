Topo

Calleri acompanha São Paulo na Colômbia e volta a correr após cirurgia

Calleri corre no gramado durante treino do São Paulo na Colômbia - Rubens Chiri/São Paulo
Calleri corre no gramado durante treino do São Paulo na Colômbia Imagem: Rubens Chiri/São Paulo

11/08/2025 22h53

O atacante Jonathan Calleri, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, acompanha na Colômbia a delegação do São Paulo, que enfrenta amanhã o Atlético Nacional, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O atacante argentino avançou na recuperação da lesão.

No treino de hoje, realizado nas dependências do Independiente Medellín, o camisa 9 correu pela primeira vez desde a cirurgia, que aconteceu no dia 23 de abril. Além disso, o atleta também trabalhou no gramado sob supervisão da fisioterapia e fez atividades específicas.

Calleri não entra em campo desde o dia 16 de abril, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no empate com o Botafogo, em 2 a 2, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atual temporada, o argentino anotou apenas três gols e quatro assistências em 18 jogos disputados. Ele balançou as redes pela última vez no dia 3 de março, quando marcou o gol da vitória do São Paulo sobre o Novorizontino, por 1 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O técnico Hernán Crespo ajustou hoje os últimos detalhes para a partida contra o Atlético Nacional, agendada para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.

A equipe chega embalada para o confronto após conquistar cinco vitórias seguidas no Brasileirão. O time são-paulino venceu o Vitória por 2 a 0 no último sábado, resultado que levou a equipe à sétima colocação, com os mesmos 28 pontos do Mirassol, primeiro dentro do G6.

