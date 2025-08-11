Fuchs inicia transição, Bruno Rodrigues treina, e Palmeiras se prepara para 8ªs da Libertadores

Com novidades, o Palmeiras se reapresentou na manhã de hoje e deu início à preparação para o jogo contra o Universitario-PER, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

O zagueiro Bruno Fuchs deu início ao processo de transição física e pode ser novidade para a viagem ao Peru. Ele trabalhou no campo com o Núcleo de Saúde e Performance. O atleta estava se recuperando de um edema na coxa esquerda, sofrido no dia 31 de julho.

Os titulares da partida fizeram atividades regenerativas na sala de recovery e neurociência, enquanto o restante do elenco realizou movimentações técnicas em dimensões reduzidas sob o comando da comissão de Abel Ferreira. A atividade contou com participação de Crias do sub-17 e sub-20.

Bruno Rodrigues perto de retorno

O atacante Bruno Rodrigues, em transição física, participou de grande parte do treino com os companheiros e, por fim. O camisa 11 vive a expectativa de retornar aos gramados depois de mais de um ano. Mais recentemente, ele se recuperou de uma cirurgia no joelho esquerdo.

Enquanto isso, o também atacante Paulinho e o meio-campista Raphael Veiga, fizeram tratamento na parte interna do centro de excelência. O camisa 10 se recupera de uma recente cirurgia na perna direita. Já Veiga foi desfalque contra o Ceará por dores no púbis.

Palmeiras foca na Libertadores

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira para primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Universitario-PER. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Ate, no Peru. As oitavas são decididas em jogos de ida e volta.

O técnico Abel Ferreira ainda terá mais dois dias de preparação antes do confronto. Na primeira fase, o Verdão avançou como líder geral.