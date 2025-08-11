Brasileirão fecha turno do asterisco e consagra 10 anos de Fla x Palmeiras

O primeiro turno do Brasileirão termina hoje com vários asteriscos.

Juventude x Corinthians completa a 19ª rodada de um campeonato cujo retrato ainda reflete as adaptações para o Mundial de Clubes e os efeitos dos playoffs da Sul-Americana. Faltam 13 jogos por disputar para completar os 190 do turno completo.

Mas já é possível perceber algumas tendências e reconhecer surpresas.

Primeiro, o campeonato reforça os dez anos da disputa constante de Flamengo e Palmeiras na briga pelo título. Desde 2016, Flamengo e Palmeiras, juntos, venceram seis dos nove títulos disputados. E pelo menos um deles esteve na briga pelo título nos outros três — Corinthians (2017), Atlético-MG (2021) e Botafogo (2024) foram os outros campeões no período.

O turno do favoritos

O investimento alto de Flamengo e Palmeiras, somado ao do Cruzeiro, se reflete na tabela. Ainda com um jogo a menos do que a maioria — diante do lanterna Sport —, o Flamengo fechou o turno na liderança.

O Fla abriu três pontos sobre o Cruzeiro e quatro sobre o Palmeiras, com dois jogos a menos. Então, mesmo se o time de Filipe Luís e o Palmeiras vencerem os jogos que restam para completar 19 partidas, o rubro-negro teria um ponto a mais.

Três dos cinco primeiros colocados, aliás, estiveram no Mundial de Clubes: Flamengo (1º), Palmeiras (3º) e Botafogo (5º). O Fluminense emendou uma sequência de derrotas após ser semifinalista e caiu para novo (com dois jogos a menos).

O artilheiro

Kaio Jorge terminou o turno como artilheiro do Brasileirão, com 13 gols. A fase é ótima, apesar das derrapadas recentes do Cruzeiro, que permitiram ao Fla abrir uma gordurinha na frente.

Vegetti e Arrascaeta, de Vasco e Flamengo, chegaram a dez gols e são os concorrentes mais próximos.

Kaio Jorge comemora gol marcado pelo Cruzeiro contra o Ceará no Brasileirão Imagem: Fernando Moreno/AGIF

O mais eficiente

O Flamengo tem o melhor ataque, com 33 gols, e a melhor defesa (oito gols cedidos). O Fla também é o time que menos perdeu: foram duas derrotas até agora, para Santos e Cruzeiro.

Mas o time em melhor momento é o São Paulo: desde a chegada do técnico Hernán Crespo, já são cinco vitórias seguidas (pelo Brasileirão, já que o time foi eliminado na Copa do Brasil no meio da semana).

Por outro lado, o Juventude foi quem mais perdeu: 11 derrotas, número que ainda pode aumentar hoje.

A surpresa

O Mirassol é a maior zebra do campeonato até aqui. Para quem apontava, antes do campeonato, que o time do interior de São Paulo já estaria "condenado" a voltar à Série B, o saldo é muito, mas muito diferente. O time está em sexto, vinha de uma série de nove jogos sem perder e só caiu no jogo passado, contra o Flamengo, no Maracanã.

Nesse Mirassol, é preciso destacar o trabalho do técnico Rafael Guanaes. Ele até ganhou o reforço recente do centroavante Chico da Costa, que pinta como destaque do time.

Chico da Costa comemora gol marcado pelo Mirassol contra o Ceará no Brasileirão Imagem: Baggio Rodrigues/AGIF

Queda livre

O time que perdeu as asas depois do Mundial de Clubes é o Red Bull Bragantino. Chegou a brigar pela liderança, mas engatou cinco derrotas consecutivas — até o momento.

Já tem um rebaixado? Calma

O Sport não vai ser o pior time em um turno da era dos pontos corridos. Mas só no 17º jogo — válido pela 19ª rodada — é que conseguiu vencer a primeira: pior para o Grêmio, em plena Arena.

Faz parte da reação sob o comando do técnico Daniel Paulista. Mas será que vai ter perna para sair do Z4? A distância no momento é de nove pontos para o Vitória, primeiro time fora da zona.

Matheusinho comemora gol marcado pelo Sport contra o Grêmio no Brasileirão Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

Casa cheia

Os cinco maiores públicos do Brasileirão até o momento são de jogos com a presença do Flamengo — os quatro primeiros tiveram o rubro-negro como mandante.

O recorde é o Flamengo x São Paulo, com 63.330 pagantes e que também teve a maior renda bruta (R$ 4.693.377,50).

Já o menor público foi o Red Bull Bragantino x Ceará, com 2.516 pagantes.

Os jogos que ficaram para trás

Fluminense x Ceará

Botafogo x Mirassol

Palmeiras x Juventude

Sport x Flamengo

Santos x Palmeiras

Mirassol x Fluminense

Juventude x Vasco

Atlético-MG x Sport

Bahia x Internacional

Vasco x Bahia

Atlético-MG x Fortaleza

Grêmio x Botafogo

Juventude x Corinthians (hoje)

A CBF vai encaixar os jogos restantes em datas de meio de semana, quando os times envolvidos não estiverem em Libertadores ou Copa do Brasil.