Brasil vs Argentina: Vicente Luque encara Santiago Ponzinibbio no UFC Rio

O Ultimate confirmou nesta segunda-feira (11) mais um confronto para o aguardado card do UFC Rio, que acontece no dia 11 de outubro, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca (RJ). O brasileiro Vicente Luque medirá forças com o argentino Santiago Ponzinibbio em um duelo crucial para o futuro de ambos na divisão dos meio-médios (77 kg).

O embate vai além da disputa por posições no ranking. Trata-se de um encontro entre dois atletas experientes do cenário sul-americano, que atualmente vivem momentos de instabilidade dentro da organização. Representando o Brasil, Luque tenta reencontrar a consistência após acumular quatro derrotas e apenas duas vitórias nas últimas seis apresentações. Já o argentino atravessa fase ainda mais delicada, com seis reveses em suas últimas nove lutas.

O confronto carrega um peso simbólico. Além da trajetória de ambos no esporte, o duelo entre Brasil e Argentina desperta uma rivalidade regional natural, marcada por estilos de luta intensos, forte pressão por resultado e o orgulho nacional em jogo.

O card do UFC Rio, que marca o retorno do evento à 'Cidade Maravilhosa', começa a tomar forma com esse combate, que promete aquecer e envolver o público local com a atmosfera única de um clássico sul-americano - resolvido desta vez com luvas e dentro do cage. A luta principal será encabeçada por Charles 'Do Bronx', que revelou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que pediu para estar no evento, contra Rafael Fiziev.

