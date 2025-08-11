Topo

Esporte

Brasil vs Argentina: Vicente Luque encara Santiago Ponzinibbio no UFC Rio

11/08/2025 16h37

O Ultimate confirmou nesta segunda-feira (11) mais um confronto para o aguardado card do UFC Rio, que acontece no dia 11 de outubro, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca (RJ). O brasileiro Vicente Luque medirá forças com o argentino Santiago Ponzinibbio em um duelo crucial para o futuro de ambos na divisão dos meio-médios (77 kg).

O embate vai além da disputa por posições no ranking. Trata-se de um encontro entre dois atletas experientes do cenário sul-americano, que atualmente vivem momentos de instabilidade dentro da organização. Representando o Brasil, Luque tenta reencontrar a consistência após acumular quatro derrotas e apenas duas vitórias nas últimas seis apresentações. Já o argentino atravessa fase ainda mais delicada, com seis reveses em suas últimas nove lutas.

O confronto carrega um peso simbólico. Além da trajetória de ambos no esporte, o duelo entre Brasil e Argentina desperta uma rivalidade regional natural, marcada por estilos de luta intensos, forte pressão por resultado e o orgulho nacional em jogo.

UFC Rio

O card do UFC Rio, que marca o retorno do evento à 'Cidade Maravilhosa', começa a tomar forma com esse combate, que promete aquecer e envolver o público local com a atmosfera única de um clássico sul-americano - resolvido desta vez com luvas e dentro do cage. A luta principal será encabeçada por Charles 'Do Bronx', que revelou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que pediu para estar no evento, contra Rafael Fiziev.

Luta confirmada para o #UFCRio! ? @VicenteLuqueMMA enfrenta @SPonzinibbioMMA no dia 11 de outubro, no Rio de Janeiro! ?? ? ??

Cadastre-se para a pré-venda em https://t.co/SUs9hTcOBH ?? pic.twitter.com/0TVXIvggTi

- UFC Brasil (@UFCBrasil) August 11, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Conmebol anuncia final da Libertadores 2025 no Estádio Monumental de Lima

Guerra garante diálogo com Mano Menezes para definir futuro do Grêmio: 'Hoje é nosso treinador'

Brasil vs Argentina: Vicente Luque encara Santiago Ponzinibbio no UFC Rio

Hernan: São Paulo sonda Rafael Tolói para zaga e busca lateral direito

Em alta, Fighting Nerds emplaca cinco indicações no Oscar MMA

Hernan: Mano entregou o cargo após derrota do Grêmio para o Sport

Lateral esquerdo do sub-20 renova contrato com Palmeiras e celebra: "Alegria difícil de descrever"

Manchester City faz 'jogo duro' e não quer liberar atacante Savinho para o Tottenham

Tenista francês passa mal por calor e desiste no Masters 1000 de Cincinnati

Transmissão ao vivo de João Fonseca x Térence Atmane em Cincinnati: onde assistir

Jean Silva minimiza pressão antes de liderar o Noche UFC: 'Já estava escrito'